‘Sin senos sí hay paraíso’ inicia grabaciones en Colombia: el regreso de grandes estrellas

La noticia de una nueva entrega de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ llegó a finales de 2025, lo que generó reacciones positivas en su pública. Ahora, las grabaciones ya están en marcha en Colombia con todo el elenco para darle continuidad a la historia que ha paralizado a millones desde hace años.

Esta franquicia ha sido una de las más exitosas en los últimos años, marcando "el regreso un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción".

El elenco se reencuentra

Tras un final inesperado, todo el cast se reúne una vez más para darle vida a sus respectivos personajes que se han instalado como parte de la cultura pop latinoamericana.

Carmen Villalobos regresa convertida en Catalina; Majida Issa en la piel de 'La Diabla'; Catherine Siachoque como Hilda Santana, y Gregorio Pernía como el inolvidable Aurelio 'Titi' Jaramillo.

Además, se unen a ellos: Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez.

"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica", afirmó Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios.

Detrás de la trama de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’

Para este nuevo capítulo en ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ inicia con Catalina Santana y Aurelio 'Titi' Jaramillo intentando rehacer sus vidas dejando su oscuro pasado atrás. Sin embargo, la felicidad desaparece cuando Catalina descubre que su hermana está involucrada con una red criminal, obligándola a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás.

Esto da pie a que la protagonista vuelva a sus andanzas para investigar que es una organización criminal del cártel mexicano de Israel Montero es alimentada por el tráfico ilegal y la corrupción que se aprovecha de mujeres vulnerables que buscan una vida mejor.