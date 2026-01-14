‘Sin senos sí hay paraíso’ inicia grabaciones en Colombia: el regreso de grandes estrellas

La noticia de una nueva entrega de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ llegó a finales de 2025, lo que generó reacciones positivas en su pública. Ahora, las grabaciones ya están en marcha en Colombia con todo el elenco para darle continuidad a la historia que ha paralizado a millones desde hace años.
NOTAS RELACIONADAS
Esta franquicia ha sido una de las más exitosas en los últimos años, marcando "el regreso un universo icónico, ahora reinventado con una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción".
El elenco se reencuentra
Tras un final inesperado, todo el cast se reúne una vez más para darle vida a sus respectivos personajes que se han instalado como parte de la cultura pop latinoamericana.
Carmen Villalobos regresa convertida en Catalina; Majida Issa en la piel de 'La Diabla'; Catherine Siachoque como Hilda Santana, y Gregorio Pernía como el inolvidable Aurelio 'Titi' Jaramillo.
Además, se unen a ellos: Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez.
"Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica", afirmó Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios.
Detrás de la trama de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’
Para este nuevo capítulo en ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ inicia con Catalina Santana y Aurelio 'Titi' Jaramillo intentando rehacer sus vidas dejando su oscuro pasado atrás. Sin embargo, la felicidad desaparece cuando Catalina descubre que su hermana está involucrada con una red criminal, obligándola a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás.
Esto da pie a que la protagonista vuelva a sus andanzas para investigar que es una organización criminal del cártel mexicano de Israel Montero es alimentada por el tráfico ilegal y la corrupción que se aprovecha de mujeres vulnerables que buscan una vida mejor.