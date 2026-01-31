Hipismo

Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 31 de enero

La jornada estelar del óvalo floridano tendrá cinco competencias selectivas

Por

David García V.
Sabado, 31 de enero de 2026 a las 11:11 am
Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 31 de enero
Foto: Gulfstream Park
El Hipódromo Gulfstream Park, ubicado en el sector de Hallandale Beach, celebrará este último día de enero una jornada especialísima, con la celebración de 12 carreras a partir de la 1:15 p.m. (VEN), y entre ellas hay cinco Stakes programados.

La competencia central es el Holy Bull Stakes (G3) para potros de tres años en 1 1/16 millas (1,700 metros) con $275,000 por repartir. Dicho evento ofrece 20 puntos al ganador, debido a que la carrera está incluida en la Ruta al Kentucky Derby.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,700 metros sobre grama, siendo una prueba de Optional Claiming de $50,000. A continuación, nuestras recomendaciones. Puedes apostar a este hipódromo en Meridiano Bet, donde juegas, ganas y cobras seguro:

Primera Carrera | 1.700m, grama (1:15 p.m. VEN)

  • Resort (6): Tercera actuación para la de Pletcher. Ya recupera, decidirá.

  • Eternal Mandate (10): Jugable por la dupla de I-Ortiz y Mark Casse.

  • Mis Brunellas (4): Regresa a la grama donde ha corrido aceptablemente.

Segunda Carrera | 1,700m, sintética (1:45 p.m. VEN)

  • Message of Hope (4): Regresa a una superficie que es de su agrado y monta Irad.

  • Captcha (7): Es la compañera de establo del 4. Liviana y peligrosa.

  • Change At Jamaica (8): Bajada de precio, con Junior se presentará al final.

Tercera Carrera | 1,400m, arena (2:15 p.m. VEN)

  • Volatiled (5): Estrena Gríngolas para esta carrera. Su trainer confía en Irad Ortiz Jr.

  • Awesome Beast (2): Ha amenazado con ganar. Hoy puede ser el día.

  • Roar Ready (4): El grupo y la distancia no son problemas para él. Pagará bien.

Cuarta Carrera | 1,300m, arena (2:45 p.m. VEN)

  • Wall Street (8): Uno de los tantos compromisos de Brad Cox en la tarde con Irad.

  • Pike (9): Veremos si esta vez no vuelve a figurar cuarto.

  • Maykomotion (2): Trabajó extraordinario. No lo subestimen.

Quinta Carrera | 1,700m, grama (3:15 p.m. VEN) Kitten’s Joy Stakes

  • Alpyland (2): Ha ganado tres carreras de forma seguida en dos hipódromos, entre ellas el Dania Beach Stakes el primer día del año. Mark Casse tiene invicto en la grama de Gulfstream Park a este potro hijo de Vekoma que lo ha hecho de maravillas y se proyecta para una gram campaña.

Sexta Carrera | 1,100m, sintética (3:45 p.m. VEN)

  • High Limit Room (2): Impondrá su velocidad desde la partida. No lo subestimen.

  • If Not for Luck (4): Lleva dos al hilo y lo conducirá Irad. Dinero llamando a la puerta.

  • Nero Tulip (GB) (5): Por el recorrido luce. En la tapeta tiene de 3-2.

Séptima Carrera | 2,200m, grama (4:15 p.m. VEN)

  • White Palomino (9): Si corre solo adelante, costará dominarlo al final. Es noble.

  • Without (Ire) (10): Primera vez en Estados Unidos y entrena Graham Motion. 

  • Gun Barrel City (2): La monta de Irad Ortiz Jr. puede marcar la diferencia

Octava Carrera | 1,400m, arena (4:45 p.m, VEN) Swale Stakes

  • Diciassette (4): Se midió con el campeón de la generación. Regresa recuperado.

  • Solitude Dude (6): Hijo de Yaupon y con I-Ortiz en los controles. Dupla interesante.

Novena Carrera | 1,600m, grama (5:15 p.m, VEN)

  • Mary’s Lad (Ire) (4): Lleva cierta ventaja por la experiencia en césped.

  • Multiverse (5): Primera vez en grama, pero con credenciales para ganar.

  • Talbingo (2): También estrenará esta superficie. Luis Sáez defenderá el dinero.

Décima Carrera | 1,400m, arena (5:45 p.m., VEN) Forward Gal Stakes G3

  • Mythical (4): Invicta en tres salidas en Gulfstrteam Park, regresa a una distancia que se adapta bien a ella. Ante la ausencia de su jockey oficial, Edgard Zayas tiene la responsabilidad de llevarla a puerto seguro. Es el dato clave para hoy.

Undécima Carrera | 1,700m, grama (6:15 p.m. VEN) Sweetest Chant Stakes

  • Sister Troienne (8): Una yegua que ha ganado cuatro de sus cinco actuaciones y su primera vez en Gulfstream Park le fue de maravilla en el Ginger Brew Stakes. Mario Gutiérrez y Brian Lynch, son una dupla bien productiva en este hipódromo.

Duodécima Carrera | 1,700m, arena (6:45 p.m. VEN) Holy Bull Stakes G3

  • Incredibolt (1): Va por su tercer éxito al hilo. Es ganador en la distancia.

  • Cannoneer (5): Impresionó en su primera victoria. Firme aspirante.

  • Nearly (7): Pletcher buscará otra victoria en este Stakes. Pinta bien este potro.

