Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el sábado 31 de enero

El Hipódromo Gulfstream Park, ubicado en el sector de Hallandale Beach, celebrará este último día de enero una jornada especialísima, con la celebración de 12 carreras a partir de la 1:15 p.m. (VEN), y entre ellas hay cinco Stakes programados.

La competencia central es el Holy Bull Stakes (G3) para potros de tres años en 1 1/16 millas (1,700 metros) con $275,000 por repartir. Dicho evento ofrece 20 puntos al ganador, debido a que la carrera está incluida en la Ruta al Kentucky Derby.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,700 metros sobre grama, siendo una prueba de Optional Claiming de $50,000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.700m, grama (1:15 p.m. VEN)

Resort (6): Tercera actuación para la de Pletcher. Ya recupera, decidirá.

Eternal Mandate (10): Jugable por la dupla de I-Ortiz y Mark Casse.

Mis Brunellas (4): Regresa a la grama donde ha corrido aceptablemente.

Segunda Carrera | 1,700m, sintética (1:45 p.m. VEN)

Message of Hope (4): Regresa a una superficie que es de su agrado y monta Irad.

Captcha (7): Es la compañera de establo del 4. Liviana y peligrosa.

Change At Jamaica (8): Bajada de precio, con Junior se presentará al final.

Tercera Carrera | 1,400m, arena (2:15 p.m. VEN)

Volatiled (5): Estrena Gríngolas para esta carrera. Su trainer confía en Irad Ortiz Jr.

Awesome Beast (2): Ha amenazado con ganar. Hoy puede ser el día.

Roar Ready (4): El grupo y la distancia no son problemas para él. Pagará bien.

Cuarta Carrera | 1,300m, arena (2:45 p.m. VEN)

Wall Street (8): Uno de los tantos compromisos de Brad Cox en la tarde con Irad.

Pike (9): Veremos si esta vez no vuelve a figurar cuarto.

Maykomotion (2): Trabajó extraordinario. No lo subestimen.

Quinta Carrera | 1,700m, grama (3:15 p.m. VEN) Kitten’s Joy Stakes

Alpyland (2): Ha ganado tres carreras de forma seguida en dos hipódromos, entre ellas el Dania Beach Stakes el primer día del año. Mark Casse tiene invicto en la grama de Gulfstream Park a este potro hijo de Vekoma que lo ha hecho de maravillas y se proyecta para una gram campaña.

Sexta Carrera | 1,100m, sintética (3:45 p.m. VEN)

High Limit Room (2): Impondrá su velocidad desde la partida. No lo subestimen.

If Not for Luck (4): Lleva dos al hilo y lo conducirá Irad. Dinero llamando a la puerta.

Nero Tulip (GB) (5): Por el recorrido luce. En la tapeta tiene de 3-2.

Séptima Carrera | 2,200m, grama (4:15 p.m. VEN)

White Palomino (9): Si corre solo adelante, costará dominarlo al final. Es noble.

Without (Ire) (10): Primera vez en Estados Unidos y entrena Graham Motion.

Gun Barrel City (2): La monta de Irad Ortiz Jr. puede marcar la diferencia

Octava Carrera | 1,400m, arena (4:45 p.m, VEN) Swale Stakes

Diciassette (4): Se midió con el campeón de la generación. Regresa recuperado.

Solitude Dude (6): Hijo de Yaupon y con I-Ortiz en los controles. Dupla interesante.

Novena Carrera | 1,600m, grama (5:15 p.m, VEN)

Mary’s Lad (Ire) (4): Lleva cierta ventaja por la experiencia en césped.

Multiverse (5): Primera vez en grama, pero con credenciales para ganar.

Talbingo (2): También estrenará esta superficie. Luis Sáez defenderá el dinero.

Décima Carrera | 1,400m, arena (5:45 p.m., VEN) Forward Gal Stakes G3

Mythical (4): Invicta en tres salidas en Gulfstrteam Park, regresa a una distancia que se adapta bien a ella. Ante la ausencia de su jockey oficial, Edgard Zayas tiene la responsabilidad de llevarla a puerto seguro. Es el dato clave para hoy.

Undécima Carrera | 1,700m, grama (6:15 p.m. VEN) Sweetest Chant Stakes

Sister Troienne (8): Una yegua que ha ganado cuatro de sus cinco actuaciones y su primera vez en Gulfstream Park le fue de maravilla en el Ginger Brew Stakes. Mario Gutiérrez y Brian Lynch, son una dupla bien productiva en este hipódromo.

Duodécima Carrera | 1,700m, arena (6:45 p.m. VEN) Holy Bull Stakes G3