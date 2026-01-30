La dolorosa despedida de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara que hizo llorar a Hollywood

Suscríbete a nuestros canales

La muerte de Catherine O’Hara a los 71 años dejó reacciones emotivas en Hollywood, por lo que Macaulay Culkin se despidió de quien fue su madre en ‘Mi Pobre Angelito’, en un post que llenó de lágrimas a Hollywood.

Ambas estrellas coincidieron en la comedia navideña ‘Mi Pobre Angelito’ y ‘Mi Pobre Angelito: Perdidos en Nueva York’, donde la actriz fallecida dio vida a Kate McCallister, madre de Kevin, interpretado por Culkin.

Por décadas la cinta se posicionó como una de las favoritas del público trascendiendo por generaciones y llevando a sus actores a ser memorables gracias a sus personajes.

El último adiós a Catherine O’Hara

A través de un post, el actor estadounidense publicó una fotografía dividida en dos de ambos, donde se evidencia el pasar del tiempo y cómo el cariño mutuo persistía a pesar de los años.

Catherine O’Hara y Macaulay Culkin se muestran en una hermosa escena de ‘Mi Pobre Angelito’, mientras que, en la parte de abajo una imagen actualizada de ellos durante la ceremonia del Paseo de la Fama de Hollywood en diciembre de 2023, cuando el actor reveló su placa, se hacía notar.

“Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, escribió, generando las lágrimas y reacciones de muchos en los comentarios.

¿De qué murió Catherine O’Hara?

Su agente fue quien confirmó la noticia a través de los medios de comunicación y, aunque no reveló la causa del fallecimiento de Catherine O’Hara, informó que la actriz pasó sus últimos momentos en su hogar, ubicado en Los Ángeles antes de morir por “una breve enfermedad” que no fue revelada.

La actriz se ausentó en la gala de premios de los Golden Globe, el 11 de enero, a pesar que The Studio, serie en la cual trabajó estaba nominada, sin embargo, no se especificó el por qué de su ausencia.