Rybakina se impone a Sabalenka y se queda con el Australia Open

La final femenina del Australia Open 2026 ya tiene a su vencedora, Yelena Rybakina hizo gala de su mejor tenis para dejar con las ganas a una Aryna Sabalenka que llegaba en buen momento para intentar ganar el título de Grand Slam que abre el año. En un partido intenso que sirve a la vez de antesala para la final entre Alcaraz y Djokovic, la rusa deja claro que es una de las mejores del mundo actualmente.

El marcador final quedó (6-4/4-6/6-4) a favor de una Rybakina que evitó a tiempo alargar el partido y dejarlo en solo tres sets. La campeona europea suma su segundo Grand Slam tras casi cuatro años de espera desde el primero que consiguió en Wimbledon en el año 2022. A sus 26 años parece apuntar al mejor momento de su carrera y es ya una de las grandes rivales a vencer en cada Grand Slam.

Aryna Sabalenka, por su parte, se quedó a las puertas de su quinto título de Grand Slam. La estrella de 27 años había dominado el circuito de Australia en los años 2023 y 2024, pero tras ver cortada su buena racha en 2025, en el 2026 quedó muy cerca de recuperar el trono, aunque en esta ocasión tampoco pude ser... Aún así queda claro que es una de sus sedes predilectas en la que muestra su mejor tenis.