Venezuela jugará dos partidos clave de exhibición para el WBC 2026

La selección de Venezuela tiene una fase de preparación intensiva que incluye dos juegos de exhibición oficiales contra equipos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) antes de encarar el competitivo Grupo D del World Baseball Classic (WBC) 2026 en Miami.

Este doble fogueo estratégico busca garantizar que el equipo venezolano llegue a la fase de grupos con el timing y la química necesaria para enfrentarse a potencias como República Dominicana.

Ambos partidos se llevarán a cabo en Florida, una elección logística inteligente, ya que la Primera Ronda del WBC para Venezuela se disputará en el loanDepot park de Miami.

Específicamente, el equipo venezolano tiene programados dos duelos de alto nivel. El primero será contra los Houston Astros en el CACTI Park of the Palm Beaches el 3 de marzo, y el segundo enfrentamiento será contra los Detroit Tigers en el Publix Field at Joker Marchant Stadium el 4 de marzo. Ambos estadios se encuentran en la región de Florida.

La estrategia del doble fogueo venezolano

Evaluación profunda del pitcheo: Al enfrentar a los Houston Astros y a los Detroit Tigers, el cuerpo técnico venezolano podrá evaluar el rendimiento de sus abridores y, crucialmente, la profundidad de su bullpen contra dos ofensivas diferentes de la MLB. El WBC es un torneo corto donde el manejo del pitching es decisivo. Aclimatación rápida: Al realizar ambos juegos de preparación en el estado de Florida, los jugadores internacionales pueden aclimatarse al clima y a las instalaciones de la región donde competirán oficialmente. Definición del roster final: Estos partidos son las últimas oportunidades para que jugadores en la burbuja luchen por un puesto en el roster final que viajará a Miami, especialmente en posiciones clave como el utility o los brazos de relevo.

El Team Béisbol Venezuela se prepara para un torneo extremadamente difícil, y estos dos enfrentamientos de exhibición son la base de su estrategia para avanzar desde el temido Grupo D.