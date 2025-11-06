Líderes por rentabilidad: Entérate de los ejemplares que más dinero han producido en todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

La hípica mundial siempre está en constante movimiento no solo por las famosas carreras purasangres que se disputan en los reconocidos y renombrados hipódromos extranjeros, sino que también es indispensable conocer el ranking de los jinetes, entrenadores, propietarios y el más importante el ejemplar.

Es por esta razón que en la cuenta oficial X de Idolhorses.com publicaron recientemente el listado de los 50 ejemplares de carreras con la mayor cantidad de dinero producido de todos los tiempos.

Foto: X @idolhorsedotcom.

Ejemplares internacionales: Listado Dinero producido todos los tiempos

El ejemplar que generó más cantidad de dinero producido es el irlandés Romantic Warrior que se ubica en el primer lugar por un monto de $28.595.253.

Este año 2025, Romantic Warrior logró la victoria en Jebel Hatta (Gr.1), en distancia de 1.800 metros pista de grama en el Meydan Racecourse (Dubai-Emiratos Árabes Unidos), además de figurar segundo tanto en la Saudí Cup realizado en el King Abdulaziz Racecourse (Arabia Saudita) como en el Dubai Turf Sponsored (Gr.1).

Asimismo, el ejemplar europeo que hace campaña en Hong Kong se encuentra por delante de Golden Sixty (Hong Kong) que alcanzó la suma de $21.462.495 dólares y Gentildonna (Japón) que generó $19.691.454.

El jinete japonés y campeón de la edición 2025 de la Breeders’ Cup Classic (G1), Forever Young ocupa la cuarta posición al generar la cantidad de $19.451.610 en dinero producido, por delante de sus compatriotas Orfevre ($19.290.228) y Usbha Tesoro ($19.145.239).

En el presente listado se suma también los ejemplares: Arrogate (EEUU), Equinox (Japón), Gun Runner (EEUU), Rebel’s Romance (Inglaterra), Señor Buscador (EEUU), Curlin (EEUU) entre otros.