MLB: Padres de San Diego nombran como mánager a este ex-pelotero

Los Padres de San Diego han elegido a un rostro familiar para encabezar su próxima etapa: Craig Stammen será el nuevo mánager del equipo, tras llegar a un acuerdo por tres años.

El ex relevista formó parte del bullpen de los Padres entre 2017 y 2022, y colgó los spikes en 2023 luego de una lesión en el hombro durante los entrenamientos de primavera. Con esta designación, la temporada 2026 marcará su tercera dentro de la organización en funciones fuera del terreno de juego.

Craig Stammen vuelve a Petco Park

Desde su retiro, Stammen se mantuvo cerca del equipo de San Diego, primero como asistente especial del personal de Grandes Ligas y de operaciones de béisbol. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la estructura interna de la franquicia y fortalecer su relación con jugadores y directivos. Su paso por esos roles, según la organización, fue clave para preparar el terreno de su llegada al puesto de mánager.

Craig Stammen, quien jugó 13 temporadas en las Grandes Ligas, comenzó su carrera con los Nationals antes de firmar con San Diego. A lo largo de su trayectoria, fue reconocido por su compromiso dentro y fuera del diamante, siendo nominado al Premio Roberto Clemente en 2022, representó a Las Mayores en el Premio Bob Feller al Valor en 2020 y recibió el Premio del Presidente de los Padres en 2017 por su labor comunitaria. Su llegada al puesto de mánager se percibe como una transición natural para un jugador respetado y querido en la organización.