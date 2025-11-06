Brad Pitt impone millonaria demanda contra su ex Angelina Jolie

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo encontronazo entre Brad Pitt y Angelina, trascendió la noticia del contundente paso que dio el actor estadounidense en medio del complejo entramado legal que mantienen luego de su polémica separación.

Pitt, sin pensarlo, acusa a la protagonista de “Maléfica” de daños en su batalla legal por algunas propiedades. Esta revelación llega tras un intercambio de comunicaciones en noviembre de 2023, en el que el equipo de abogados de Angelina habló sobre la demanda del artista.

Orígenes del conflicto entre Brad Pitt y Angelina Jolie

La disputa tiene su origen en una operación realizada en 2021, cuando Angelina Jolie vendió su participación en Château Miraval al grupo Tenute del Mondo, sin el consentimiento que, según Pitt, habían acordado ambos previamente.

“Ninguno de los dos podría deshacerse de su parte sin el otro”, expresaron en aquel momento. Jolie, en su defensa, sostiene que dicho pacto no existía y acusa a Pitt de emprender una “guerra vengativa” en su contra.

Por lo tanto, el galán de Hollywood pide 35 millones de dólares por los “daños”, un monto que legalmente es “sumamente elevado”, lo que sugiere que Brad pretende no solo resarcir pérdidas materiales sino posiblemente castigar prácticas que considera injustas.

Para la actriz, la demanda amplía la batalla jurídica y mediática, reafirmando que este conflicto no se limite ya al ámbito privado, sino que está en plena “guerra de prestigios”.

Con la próxima audiencia programada, habrá que estar pendiente de si surgen nuevos documentos, testigos o revelaciones que cambien el rumbo del caso.

Cronología rápida de su historia

La relación de Brad Pitt y Angelina Jolie se remonta a su rodaje conjunto de “Mr. & Mrs. Smith”, estrenada en 2005. Se casaron en 2014, se declararon oficialmente solteros en 2019 y cerraron su divorcio finalmente a finales de 2024.

Durante este periodo también tuvieron que gestionar la custodia de sus seis hijos. En 2022, Pitt presentó ya una demanda inicial relacionada con el castillo, y ahora la cifra aumentó a los 35 millones de dólares. La siguiente audiencia pública se ha fijado para el 17 de diciembre.