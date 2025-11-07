Hija de reconocido actor involucrada en terrible accidente que casi le cuesta la vida

Suscríbete a nuestros canales

La hija menor del reconocido actor Mark Wahlberg sufrió una fractura de clavícula tras una aparatosa caída durante una competición ecuestre en el prestigioso Desert Horse Park en Thermal, California.

Todo ocurrió el sábado 01 de noviembre, cuando la joven Grace Wahlberg de 15 años, apasionada de la equitación, perdió el equilibrio en una de las rondas clasificatorias y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano.

A pesar del accidente, demostró su valentía en seguir adelante al compartir una fotografía desde el hospital en su cuenta de Instagram.

Actitud optimista frente a las adversidades

La adolescente acompañó la imagen con un mensaje optimista y decidido que se hizo viral: “Sin presión, volveremos”. La publicación rápidamente acumuló miles de mensajes de apoyo de sus seguidores y de la comunidad.

Su madre, la exmodelo Rhea Durham, expresó su preocupación y apoyo comentando la foto con emojis de manos rezando y corazones.

La fractura de clavícula es una de las lesiones más comunes en jinetes, considerada por algunos como un "rito de iniciación" en este deporte, dada la frecuencia de las caídas.

Por su parte, el tiempo de rehabilitación para este tipo de lesión suele oscilar entre cuatro y ocho semanas. Se espera que la hija de Mark Wahlberg y Rhea Durham regrese pronto a las pistas.