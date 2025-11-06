Destruyen en redes sociales a Miss Chile por polémico video

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Miss Chile 2025, Inna Moll, generó una fuerte polémica luego de sumarse al trend de redes sociales ‘Addicted to You’, durante la concentración del Miss Universo que se celebra en Tailandia.

Lo que pretendía ser una video divertido para sus seguidores, terminó siendo el foco de críticas hacia la modelo chilena, ataca en redes sociales. Para muchos, Inna Moll cometió un error, mientras otros aseguraban que incitaban a actos indebidos.

Durante el audiovisual, la Miss Chile hizo un gesto de aspirar un polvo traslucido (maquillaje) para mostrar su transformación con un maquillaje realizado por los expertos del Miss Universo.

Rápidamente seguidores del certamen de belleza condenaron a Inna Moll en los comentarios. “Entiendo que es un trend pero estás en un concurso que se enfoca en TODO”, “Amiga hay muchas jóvenes que te van a querer imitar, representas mucho para algunas”, “Muy mal su comportamiento”, fueron algunas de las opiniones.

Miss Chile pide disculpa

A pocas horas de lo sucedido por el polémico video, la reina de belleza se pronunció en su cuenta de Instagram para pedir disculpa por el video publicado.

Moll reconoció su error y admitió que debió negarse a la propuesta que le hizo el maquillador de grabar el trend. “Quiero pedirles perdón a todas las personas que se sintieron pasadas a llevar, pero también les quiero explicar la situación”, expresó.

“Ese maquillador me dijo: ‘Graba esto’. Y no sé si fue por el idioma que no nos estábamos entendiendo bien, porque le decía que no y él seguía y seguía y con todo lo que está pasando, no me negué. Aunque debí haberme negado rotundamente”, agregó. Según algunos esto le podría costar una posible clasificación al top.