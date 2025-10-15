Estos son los lineups de Tigres y Cardenales para el inicio de la LVBP

¡Llegó el día! La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) arranca una nueva zafra que promete emociones y mucho beisbol del bueno. La cita de este miércoles 15 de octubre es en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde los Cardenales de Lara reciben a los Tigres de Aragua, a partir de las 7:00 pm.
Por un lado, los crepusculares saldrán con la intención de no solo defender su reciente título, sino que además irán con todo su arsenal a conquistar el bicampeonato. Sin embargo, hay que recordar que ahora el equipo cuenta con un manager que tendrá su debut en la liga, como lo es César Izturis.
A su vez, en la acera de enfrente aparece otro de los favoritos a pelear la corona este año. Y es que los bengalíes se reforzaron con nada menos que Oswaldo Guillén, cuya sabiduría e inteligencia será un factor determinante para llevar a la cima a un grupo de peloteros talentosos.
Recuerda que las emociones de este encuentro, así como toda la temporada 2025-2026 de la LVBP, las podrás disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.
Lineups de lujo para Cardenales y Tigres
El estratega César Izturis lo tiene más que claro. Cardenales de Lara cuenta con un roster completo en todas sus líneas, y es por eso que tratarán de ser protagonistas desde esta primera jornada. Su lanzador abridor será Máximo Castillo.
Lineup Cardenales de Lara
- Rafael Ortega (CF)
- Damiano Palmegiani (DH)
- Danry Vásquez (RF)
- Rangel Ravelo (1B)
- Juan Yépez (LF)
- Jermaine Palacios (3B)
- Hendrik Clementina (C)
- Eduardo García (SS)
- César Izturis Jr. (2B)
Respecto al manager Oswaldo Guillén, todo fanático de la pelota venezolana conoce de qué está hecho y a qué ha llegado a los Tigres de Aragua. No hay dudas que la organización quiere retornar a la cima de la LVBP, y de ahí a que hayan apostado fuerte por él. Su lanzador abridor será Christian Mejías.
Lineup Tigres de Aragua
- Gorkys Hernández (CF)
- Lorenzo Cedrola (RF)
- Keyber Rodríguez (SS)
- José "Cafecito" Martínez (DH)
- David Rodríguez (1B)
- Eduardo Escobar (3B)
- Alberth Martínez (LF)
- José Sibrián (C)
- José Peraza (2B)