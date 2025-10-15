Estos son los lineups de Tigres y Cardenales para el inicio de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

¡Llegó el día! La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) arranca una nueva zafra que promete emociones y mucho beisbol del bueno. La cita de este miércoles 15 de octubre es en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde los Cardenales de Lara reciben a los Tigres de Aragua, a partir de las 7:00 pm.

Por un lado, los crepusculares saldrán con la intención de no solo defender su reciente título, sino que además irán con todo su arsenal a conquistar el bicampeonato. Sin embargo, hay que recordar que ahora el equipo cuenta con un manager que tendrá su debut en la liga, como lo es César Izturis.

A su vez, en la acera de enfrente aparece otro de los favoritos a pelear la corona este año. Y es que los bengalíes se reforzaron con nada menos que Oswaldo Guillén, cuya sabiduría e inteligencia será un factor determinante para llevar a la cima a un grupo de peloteros talentosos.

Recuerda que las emociones de este encuentro, así como toda la temporada 2025-2026 de la LVBP, las podrás disfrutar a través de las pantallas de Meridiano Televisión y por el play by play de Meridiano.net.

Lineups de lujo para Cardenales y Tigres

El estratega César Izturis lo tiene más que claro. Cardenales de Lara cuenta con un roster completo en todas sus líneas, y es por eso que tratarán de ser protagonistas desde esta primera jornada. Su lanzador abridor será Máximo Castillo.

Lineup Cardenales de Lara

Rafael Ortega (CF) Damiano Palmegiani (DH) Danry Vásquez (RF) Rangel Ravelo (1B) Juan Yépez (LF) Jermaine Palacios (3B) Hendrik Clementina (C) Eduardo García (SS) César Izturis Jr. (2B)

Respecto al manager Oswaldo Guillén, todo fanático de la pelota venezolana conoce de qué está hecho y a qué ha llegado a los Tigres de Aragua. No hay dudas que la organización quiere retornar a la cima de la LVBP, y de ahí a que hayan apostado fuerte por él. Su lanzador abridor será Christian Mejías.

Lineup Tigres de Aragua