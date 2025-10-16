¿Cuál es el valor de una franquicia de NBA? Conoce los asombrosos costos

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo informe sobre las valoraciones de las franquicias de la NBA ha sacudido el mundo del baloncesto, con los Golden State Warriors ($11.33 mil millones) y Los Angeles Lakers ($10 mil millones) consolidándose como las entidades deportivas más valiosas de la liga. El ascenso de las valoraciones subraya el auge imparable de la NBA como un negocio global de miles de millones de dólares.

El listado consistente con informes recientes, como el de Sportico que muestra que las 30 franquicias han superado la marca de los $4 mil millones, con un promedio que se sitúa alrededor de los $5.51 mil millones.

El top 3 y la rivalidad de mercado

Los Warriors, a pesar de las fluctuaciones en su rendimiento deportivo reciente, mantienen el primer puesto con una valoración asombrosa de $11.33 mil millones. Este liderazgo se atribuye en gran medida al impacto de su nueva arena, el Chase Center, y la capacidad del equipo para generar ingresos masivos fuera de la cancha, un modelo de negocio que ha demostrado ser excepcionalmente exitoso.

Los Lakers, impulsados por su legado, la estrella de su mercado y un reciente acuerdo de compra que estableció su valor en $10 mil millones, suben al segundo lugar.

Los New York Knicks cierran el podio con una valoración de $9.85 mil millones. Aunque llevan décadas sin ganar un campeonato, el valor inherente de estar en el mercado más grande de EE. UU. (Madison Square Garden) sigue siendo un motor financiero irrefutable. La rivalidad entre las tres ciudades más grandes (San Francisco/Golden State, Los Ángeles y Nueva York) se refleja claramente en la cima del valor económico de la liga.

El club de los $6 mil millones

Varias franquicias han roto la barrera de los $6 mil millones, demostrando una solidez financiera notable:

-Los Angeles Clippers ($6.72 mil millones), con la inminente inauguración de su nueva arena (Intuit Dome), se posicionan cuartos.

-Boston Celtics ($6.35 mil millones), el otro equipo con una rica historia y un mercado fiel, ocupan el quinto lugar.

-Brooklyn Nets ($6.22 mil millones) y Chicago Bulls ($6.12 mil millones) también figuran en este exclusivo grupo, superando a los Miami Heat ($6.03 mil millones), la última franquicia en el club de los seis mil millones.

El mínimo histórico y el auge general

En el otro extremo de la tabla, los Memphis Grizzlies son la franquicia con la valoración más baja en $4 mil millones, marcando un mínimo histórico para la NBA, donde ninguna franquicia vale ahora menos que esta cifra. Los New Orleans Pelicans ($4.02 mil millones) y los Charlotte Hornets ($4.13 mil millones) se encuentran justo por encima.

El hecho de que la franquicia menos valiosa ya esté en los $4 mil millones es la prueba más clara del crecimiento explosivo del valor de la liga. Este aumento se ha visto impulsado por factores clave, incluyendo:

1. Nuevos acuerdos de derechos de medios: La NBA ha asegurado contratos de transmisión masivos que entrarán en vigor pronto, garantizando una inyección de capital sin precedentes.

2. Expansión global: La popularidad del baloncesto a nivel internacional y la expansión de la liga en mercados clave.

3. Bienes raíces y arenas: La propiedad de estadios modernos y el desarrollo inmobiliario circundante son fuentes cruciales de ingresos.