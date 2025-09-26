¡Se encienden las alarmas! Memphis Grizzlies anuncia estas duras bajas

Suscríbete a nuestros canales

Los Memphis Grizzlies enfrentan un duro golpe al comenzar la temporada con la confirmación de lesiones significativas en dos de sus pilares, el All-Star Jaren Jackson Jr. y el recién llegado Zach Edey. El club ha emitido un comunicado oficial detallando los periodos de baja, lo que obligará al cuerpo técnico a reajustar sus estrategias y rotaciones en las primeras semanas de la campaña.

Jaren Jackson Jr., el Jugador Defensivo del Año en 2023 y estrella del equipo, será baja por una lesión en el dedo del pie. El periodo de recuperación estimado para Jackson Jr. es de 4 a 6 semanas. La lesión, aunque frustrante, se espera que no tenga consecuencias a largo plazo, permitiendo a 'JJJ' reincorporarse al equipo a mediados del primer cuarto de la temporada.

El impacto de su ausencia es profundo. Jackson Jr. no solo es el máximo referente defensivo de la franquicia, sino también un pívot moderno y esencial en el esquema ofensivo, capaz de estirar la cancha con su tiro de tres puntos. Su baja dejará un vacío notable en la protección del aro y en el spacing (espaciado) ofensivo.

El Novato Edey con un Comienzo Difícil

Por otro lado, el novato Zach Edey, seleccionado en el pasado Draft y con grandes expectativas puestas en su debut, ha sufrido una lesión en el tobillo. La rehabilitación de Edey requerirá un periodo más extenso, con un pronóstico de baja de 6 a 9 semanas.

Esta lesión es particularmente decepcionante, ya que le roba a Edey una valiosa oportunidad de acumular minutos y experiencia fundamental en el inicio de su carrera profesional, además de retrasar su adaptación a la velocidad y el físico de la NBA. Edey estaba llamado a aportar inmediatamente tamaño, rebotes y presencia en el poste bajo a la segunda unidad del equipo.

Reajustes Tácticos y Oportunidad para Otros Jugadores

El Director General de los Grizzlies, junto con el Head Coach, ha expresado su total confianza en la profundidad de la plantilla para capear este temporal. El equipo deberá buscar soluciones internas para compensar las ausencias, especialmente en la pintura.

La baja de Jackson Jr. podría abrir la puerta a un aumento significativo en el tiempo de juego para otros jugadores en la posición de pívot y ala-pívot. El cuerpo técnico se enfocará en maximizar la versatilidad de sus aleros y en exigir una mayor disciplina defensiva al resto del perímetro para compensar la ausencia del DPOY.