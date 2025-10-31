NBA: San Antonio Spurs dan miedo… y no es por Halloween

San Antonio Spurs está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada 2025-26. El equipo está desarrollando un juego práctico, explotando su ofensiva y defensiva de acuerdo a su rival. Los de Texas empiezan a dar miedo y no es por Halloween, están siendo decisivos.
NOTAS RELACIONADAS
La NBA solo está comenzando, pero desde su primera semana, los Spurs están dejando boquiabierto a todos sus rivales. Han mostrado un gran juego en ambos lados de la cancha; con un Victor Wembanyama en nivel de MVP, llevando al equipo a una racha importante.
San Antonio tiene un comienzo de 5-0, lo que significa que tienen el mejor inicio de temporada en toda su historia. Algo que no había ocurrido antes, pero con el impulso de Wembanyama, han logrado materializar; lo que mete miedo rivales en la fecha más terrorífica del año.
Victor Wembanyama en modo MVP con San Antonio Spurs
Victor Wembanyama ha iniciado la temporada con una racha dominante, que lo impulsa como candidato al MVP. En cinco juegos, ha superado los 25 puntos en cada uno, con doble dígito en rebotes y múltiples bloqueos. Tiene un impacto total en ambos lados de la cancha.
El joven francés lidera a unos Spurs invictos, que se aferran a: su presencia física, visión ofensiva y capacidad para alterar tiros. Esto lo convierte en el eje de un equipo que ya no es promesa, sino realidad en un equipo candidateado a ser importante en la temporada.
Números de Victor Wembanyama con San Antonio Spurs en 2025
Victor Wembanyama está en un gran estado de forma, mostrando que no es solo una cara nueva en la NBA. De hecho, podría quitarle el trono a Nikola Jokic y Luka Doncic, si logra afianzar su juego durante toda la temporada 2025-26, al menos sus números lo sugieren.
Promedios de Wembanyama en 2025:
- 5 Juegos, 33.8 Minutos, 56.3 % Tiros, 31.3 % Triples, 79.2 % Tiros libres, 14.6 Rebotes, 3.4 Asistencias, 4.8 Bloqueos, 1.4 Robos, 3.4 Faltas, 1.8 Perdidas, 30.2 Puntos