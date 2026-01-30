Fuertes rumores: Lakers y Cavaliers negociarían traspaso de varias figuras

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, los despachos de la NBA han comenzado a arder con un posible movimiento de impacto entre dos de los equipos más seguidos de la liga. Los Ángeles Lakers y los Cleveland Cavaliers estarian en conversaciones para un intercambio que enviaría a Rui Hachimura y al novato Dalton Knecht a Ohio, a cambio del alero De’Andre Hunter.

Debido a las complejidades salariales de ambos equipos (especialmente con Cleveland buscando alivio frente al "impuesto de lujo"), el acuerdo requeriría la intervención de un tercer equipo para cuadrar las cuentas.

Las claves del movimiento

El canje responde a necesidades urgentes en ambos frentes. Para los Lakers, la prioridad es conseguir un alero con perfil defensivo y estatura, mientras que para los Cavaliers, el objetivo es doble: flexibilidad financiera y juventud.

Lakers (buscan defensa): De’Andre Hunter aportaría la versatilidad defensiva que el entrenador JJ Redick necesita para emparejarse con las estrellas de la Conferencia Oeste. Hunter llega con un promedio de 13.9 puntos por partido y una reputación de defensor de élite, algo vital para proteger el perímetro angelino. A pesar de una baja en sus porcentajes de tiro este año, L.A. confía en que su envergadura y experiencia en playoffs revitalice al equipo.

Cavaliers (buscan alivio y talento): Al salir del contrato de Hunter ($23.3M esta temporada), Cleveland evitaría sanciones severas del "segundo apron". A cambio, recibirían a un anotador probado como Rui Hachimura, quien promedia 12.1 puntos con gran eficiencia en la media distancia, y al joven Dalton Knecht, quien aunque promedia 4.8 puntos, representa una amenaza de triple constante y un activo de gran valor para el futuro.

El factor del tercer equipo

Los rumores apuntan a que equipos con espacio salarial o necesidad de activos, como los Brooklyn Nets o el Utah Jazz, podrían entrar en la operación. Los Nets, en particular, han sido mencionados como un destino probable para absorber contratos menores o facilitar el equilibrio financiero a cambio de selecciones de Draft.

De concretarse, este movimiento podría redefinir las aspiraciones de ambos equipos de cara a la postemporada, sacrificando profundidad por especialización defensiva en el caso de los Lakers, y ganando flexibilidad en Cleveland.