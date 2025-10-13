Green Bay Packers hunden a los Bengals en un partido explosivo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 de la NFL continúa regalando emociones intensas y la jornada de este domingo ha reafirmado cómo cada semana trae partidos decisivos con implicaciones de playoffs. En esta ocasión, el foco recayó sobre los Cincinnati Bengals y los Green Bay Packers en el Lambeau Field.

El partido fue un choque táctico entre ofensivas explosivas y defensas que buscaban marcar el ritmo. Dicho encuentro comenzaría con ambas escuadras manteniendo una solidez defensiva que les haría finalizar el primer cuarto sin hacerse daño.

Recién a restando 7:24 en el segundo período, el marcador se abriría con un gol de campo de Lucas Havrisik. Posteriormente, Josh Jacobs anotó para ampliar la ventaja y Havrisik convirtió el punto extra.

En el tercer período, los Bengals recortarían distancia con un pase de Joe Flacco que interceptaría Tanner Hudson para un touchdown y Evan McPherson anotara el punto extra. Sin embargo, Green Bay no se rendiría y Jacobs respondería con otro touchdown y Havrisik con el gol del punto extra.

Durante el último cuarto, se vio la agresividad de ambos equipos, con los Bengals sumando un gol de campo y un touchdown más y los Packers facturando lo mismo, motivo por el cual terminaron ganando el encuentro por 27-18.

Los Packers , de esta manera, son segundos en el Norte de la Conferencia Nacional de Fútbol, mientras que los Bengals suman su cuarta derrota. Este partido lo pudiste disfrutar a través de la pantalla de Meridiano Televisión.