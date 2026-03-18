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Champions League: Marc Bernal anotó este golazo ante Newcastle

Este tanto es especial para Marc Bernal por ser el primero que anota en esta edición de la Liga de Campeones 2025-26

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Meridiano

Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 02:17 pm
Champions League: Marc Bernal anotó este golazo ante Newcastle
Foto: Cortesía
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El FC Barcelona está de regreso a la competencia en Champions League y está midiendo fuerzas en la vuelta de los octavos de final contra el Newcastle. Ahora mismo, los blaugranas tomaron nuevamente la ventaja en el marcador con tanto de Marc Bernal. 

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El mediocampista, formado en 'La Masía', anotó su tanto al minuto 18' de partido, tras aprovechar una pelota suelta en el área y definir cruzado ante el guardameta Aaron Ramsdale.

Este tanto es especial para el canterano por ser el primero que anota en esta edición de la Liga de Campeones 2025-26. Los blaugranas están buscando sellar su pase a los cuartos de final, con un global favorable de 3-2, tras el empate 1-1 en la ida.

 

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