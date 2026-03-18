Champions League: Marc Bernal anotó este golazo ante Newcastle

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El FC Barcelona está de regreso a la competencia en Champions League y está midiendo fuerzas en la vuelta de los octavos de final contra el Newcastle. Ahora mismo, los blaugranas tomaron nuevamente la ventaja en el marcador con tanto de Marc Bernal.

El mediocampista, formado en 'La Masía', anotó su tanto al minuto 18' de partido, tras aprovechar una pelota suelta en el área y definir cruzado ante el guardameta Aaron Ramsdale.

Este tanto es especial para el canterano por ser el primero que anota en esta edición de la Liga de Campeones 2025-26. Los blaugranas están buscando sellar su pase a los cuartos de final, con un global favorable de 3-2, tras el empate 1-1 en la ida.