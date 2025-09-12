Piden descanso para Manny Machado en medio del camino a la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

El infielder dominicano de los Padres de San Diego, Manny Machado, no está en un buen momento ofensivo. Justo cuando los religiosos están muy cerca de los Dodgers de Los Ángeles por el primer puesto de la División Oeste de la Liga Nacional.

El antesalista, quien ha estado en los últimos 22 en tercera base, batea para .069 de promedio en los últimos siete compromisos, con dos imparables, un cuadrangular, tres impulsadas y ocho ponches.

Su promedio sube un poco para los últimos 15 compromisos y un poco más para los últimos 30. Desde el 1 de agosto, su promedio de bateo es de .188.

¿Está cansado?

Machado lidera la MLB con 147 juegos jugados y es comprensible que esto le esté pasando factura a medida que la carrera por la postemporada se decide. En este sentido, se cree que el jugador necesita descanso.

“Manny Machado está gaseado. Eso ni siquiera es discutible”, escribió Kevin Acee del San Diego Unión Tribune. “El jugador debió tener un día libre a inicios de temporada, pero no lo hizo. Ahora, el tercera base de 33 años, simplemente está agotado”.

Al parecer, el jugador dominicano ha hablado múltiples veces sobre su falta de descanso esta temporada. “Sí, bueno, sin duda estaría bien”, dijo Machado. “Pero vamos por ahí primero. Estamos muy lejos de eso, así que no estoy pensando demasiado en el futuro. Todavía tenemos un tramo difícil por delante y muchos partidos importantes por jugar”.

El tercera base lidera al equipo con 23 jonrones y 84 carreras impulsadas, y tiene un OPS de .784 esta temporada.