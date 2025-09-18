Resultados MLB: miércoles 17 de septiembre

NOTAS RELACIONADAS
Durante este "ombligo" de semana la jornada no defraudó en las Grandes Ligas y por lo tanto, chequearemos cada uno de los resultados, motivado a que se disputaron algunos enfrentamientos directos.
Esta semana está siendo productiva, para los peloteros venezolanos y este miércoles no fue la excepción, contando con cuatro hombres que se fueron para la calle en esta ocasión: Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Francisco Álvarez y José Altuve.
Resultados de la MLB:
- Cachorros de Chicago 8-4 Piratas de Pittsburgh
- Rojos de Cincinnati 6-2 Cardenales de San Luis
- Orioles de Baltimores 3-1 Medias Blancas de Chicago
- Gigantes de San Francisco 5-1 Cascabeles de Arizona
- Bravos de Atlanta 9-4 Nacioanles de Washington
- Guardianes de Cleveland 4-0 Tigres de Detroit
- Atléticos de Oakland 4-5 Medias Rojas de Boston
- Azulejos de Toronto 1-2 Rays de Tampa Bay
- Padres de San Diego 7-4 Mets de Nueva York
- Angelinos de Anaheim 2-9 Cerveceros de Milwaukee
- Marineros de Seattle 5-7 Reales de Kansas City
- Yankees de Nueva York 10-5 Mellizos de Minnesota
- Rangers de Texas 2-5 Astros de Houston
- Marlins de Miami 8-4 Rockies de Colorado
- Phillies de Philadelphia 0-5 Dodgers de Los Angeles.