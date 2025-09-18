Resultados MLB: miércoles 17 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "ombligo" de semana la jornada no defraudó en las Grandes Ligas y por lo tanto, chequearemos cada uno de los resultados, motivado a que se disputaron algunos enfrentamientos directos.

Esta semana está siendo productiva, para los peloteros venezolanos y este miércoles no fue la excepción, contando con cuatro hombres que se fueron para la calle en esta ocasión: Salvador Pérez, Eugenio Suárez, Francisco Álvarez y José Altuve.

Resultados de la MLB:

- Cachorros de Chicago 8-4 Piratas de Pittsburgh

- Rojos de Cincinnati 6-2 Cardenales de San Luis

- Orioles de Baltimores 3-1 Medias Blancas de Chicago

- Gigantes de San Francisco 5-1 Cascabeles de Arizona

- Bravos de Atlanta 9-4 Nacioanles de Washington

- Guardianes de Cleveland 4-0 Tigres de Detroit

- Atléticos de Oakland 4-5 Medias Rojas de Boston

- Azulejos de Toronto 1-2 Rays de Tampa Bay

- Padres de San Diego 7-4 Mets de Nueva York

- Angelinos de Anaheim 2-9 Cerveceros de Milwaukee

- Marineros de Seattle 5-7 Reales de Kansas City

- Yankees de Nueva York 10-5 Mellizos de Minnesota

- Rangers de Texas 2-5 Astros de Houston

- Marlins de Miami 8-4 Rockies de Colorado

- Phillies de Philadelphia 0-5 Dodgers de Los Angeles.