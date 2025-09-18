Jesús Luzardo buscará ser el primer venezolano desde 2019 en lograr esta marca (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Miércoles agridulce para el venezolano Jesús Luzardo. El serpentinero criollo de los Phillies de Filadelfia vivió una salida ante los Dodgers de Los Ángeles que, sin duda alguna, fue una montaña rusa de emociones para él. Si bien completó siete entradas, cargó con la derrota y fue víctima de decisiones no tan positivas de su manager, Rob Thomson.

El zurdo recibió tres carreras en los primeros cuatro episodios, pero luego se mostró hermético y sólido desde la lomita, para retirar los innings cinco, seis y siete por la vía rápida, para mantener en el encuentro a su equipo, pese a que la ofensiva estaba totalmente apagada.

Además, lo más resaltante de la buena labor que realizó Jesús Luzardo desde el montículo es que logró acumular seis ponches en el compromiso. Con esta buena cantidad de bateadores rivales abanicados, el venezolano nacido en Lima logró engrosar todavía más sus números personales, para acercarse a una marca que no consigue ningún zurdo connacional desde 2019.

Jesús Luzardo, máquina de ponches

Y es que, con sus seis ponches en la salida ante los Dodgers de Los Ángeles, Jesús Luzardo alcanzó los 206 en lo que va de la temporada 2025. Con cuatro abanicados más, el lanzador de los Phillies se convertirá en el primer zurdo criollo en lograr por lo menos 210 ponches desde 2019, cuando lo consiguió Eduardo Rodríguez.

En 2023, Luzardo se quedó cerca, ya que ponchó a 208 rivales en el año, marca personal que debería poder superar en su última salida. Sin duda, a pesar de los altibajos, se puede decir que la campaña del criollo ha sido realmente positiva, y en postemporada será vital para las aspiraciones de los suyos.