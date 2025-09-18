Mira cómo queda la tabla de posiciones tras la reciente jornada (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva jornada del mejor beisbol del mundo se efectuó en este miércoles, 17 de septiembre y hay varios equipos que siguen luchando por el resto de los cupos a la postemporada. Por ende, es importante divisar cómo marcha la tabla de posiciones.

El movimiento más notable se observó nuevamente en la división Oeste de la Liga Americana, la cual parece que tendrá un final de fotografía entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (91-62)

Mets de Nueva York (78-74)

Marlins de Miami (72-80)

Bravos de Atlanta (70-83)

*Nacionales de Washington (62-91)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (93-59)

+Cachorros de Chicago (86-64)

Rojos de Cincinnati (76-76)

Cardenales de San Luis (74-79)

*Piratas de Pittsburgh (65-88)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (85-67)

Padres de San Diego (83-69)

D-Backs de Arizona (77-76)

Gigantes de San Francisco (76-76)

*Rockies de Colorado (41-111).

Comodín

Cachorros de Chicago (+10.0) Padres de San Diego (+5.0) Mets de Nueva York - D-Backs de Arizona (1.5) Rojos de Cincinnati (2.0) Gigantes de San Francisco (2.0).

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

Azulejos de Toronto (89-63)

Yankees de Nueva York (85-67)

Medias Rojas de Boston (83-69)

Rays de Tampa Bay (74-78)

*Orioles de Baltimore (72-80)

División Central

Tigres de Detroit (85-67)

Guardianes de Cleveland (80-71)

Reales de Kansas City (76-76)

*Mellizos de Minnesota (66-86)

*Medias Blancas de Chicago (57-96)

División Oeste

Astros de Houston (84-69)

Marineros de Seattle (83-69)

Rangers de Texas (79-74)

*Atléticos de Oakland (71-81)

*Angelinos de Los Ángeles (69-83)

Comodín

Yankees de Nueva York (+2.0) Marineros de Seattle - Medias Rojas de Boston - Guardianes de Cleveland (2.5). Rangers de Texas (4.5).

+=Equipo clasificado a playoffs

*= Equipo eliminado.