Caracas y NOREH: Una cita para celebrar el amor el 14 de febrero

El cantautor venezolano NOREH, una de las voces más potentes y versátiles de la escena actual, se prepara para su esperado regreso a la capital para ofrecer un show sin precedentes cargado de emociones el próximo 14 de febrero.

Un espectáculo único

El escenario elegido para este reencuentro será el Anfiteatro del Sambil Caracas, el lugar perfecto para celebrar el Día de los Enamorados bajo la producción de Vibra Production y Tucán Entertainment.

Tras una exitosa gira internacional y el crecimiento exponencial de su carrera, NOREH vuelve a encontrarse con su público caraqueño en una noche que promete ser un recorrido por sus éxitos más reconocidos. Temas como “Lugar Seguro”, “Visa”, “Multiverso” y sus más recientes lanzamientos de “A Film by la vida Real” serán los protagonistas de una velada diseñada para la conexión directa entre el artista y sus seguidores.

Noreh triunfando

Recientemente formó parte de “La Parada” un proyecto exclusivo de VEVO, en el que el artista figura en la lista junto a Annasofia, Carolina Ross, Joaquina, Luis Angel “El Flaco”, Rawayana, Renee, Silvestre Dangond y Trueno. Para esta actuación, NOREH interpretó una versión acústica exclusiva de sus últimos singles “Laguaira” y “Luz Prendida”.

En esta oportunidad, ambas producciones brillan desde la interpretación y voz del cantautor como un momento para entregar música cruda y directa, una vibra que caracteriza a NOREH al ser las versiones acústicas las favoritas y más escuchadas de sus temas.

“Laguaira” y “Luz prendida” el cantautor conectó con la identidad de su esencia, las letras y baladas tatuadas con ritmos urbanos caribeños, el alma del folklore venezolano, con una innovación sonora, haciendo guiños a diferentes tonadas y léxicos.

Entradas a la venta a través de www.maketicket.com.ve