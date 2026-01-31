¡Histórico! Alejandro Marqués se convierte en el máximo goleador de su club en Portugal

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol da revanchas y la de Alejandro Marqués ha llegado con una fuerza histórica. El delantero venezolano fue protagonista en la ajustada victoria del Estoril Praia 4-2 sobre el Santa Clara y aprovechó la cita para grabar su nombre con letras de oro en los registros del fútbol portugués.

Con su anotación en la Primeira Liga, el atacante criollo alcanzó la cifra de 31 goles con la camiseta de los "canarinhos".

Este número no es menor, ya que le permite igualar al brasileño Kléber como el máximo goleador histórico del club en el siglo XXI. Lo que hace meses parecía una meta lejana, hoy es una realidad que lo sitúa en el olimpo de la institución.

Su despertar goleador

Lo más sorprendente del récord es el contexto en el que llega. La transformación del ariete vinotinto en apenas un mes ha sido radical.

Alejandro Marqués cerró la primera mitad de la temporada con una preocupante falta de efectividad, sumando apenas un gol en su casillero personal.

Sin embargo, el inicio de 2026 ha sido el combustible que necesitaba. Con el de hoy, suma tres partidos consecutivos viendo puerta, acumulando cuatro goles en ese periodo.

Datos de Transfermarkt

En estado de gracia

La versión del ex Barcelona y Juventus que se ve hoy en la Liga de Portugal es la de un delantero con confianza, estabilidad física y un olfato renovado. Tras superar la sequía del 2025, el venezolano ha demostrado que la persistencia es su mejor virtud.

Ahora, con el récord igualado, solo es cuestión de tiempo para que se convierta en el líder solitario de la tabla histórica del club en esta centuria.

Todos en Venezuela celebran este hito y esperan poder gritar sus goles, también en la selección Vinotinto. Oswaldo Vizcarrondo y su cuerpo técnico buscan al recambio de Salomón Rondón y Marqués parte como una de las opciones principales.