Defensor Vinotinto se estrena como goleador en Europa

El fútbol venezolano sigue exportando talento con capacidad de impacto inmediato. En esta ocasión, los reflectores apuntan a Bélgica, donde Adrián Palacios vivió una jornada inolvidable con el Genk.

El joven zaguero marcó su primer gol oficial en el "Viejo continente", aunque el cierre del partido dejó una pequeña nota de preocupación.

Estreno goleador

Palacios, de 21 años, fue una de las figuras centrales en la victoria del Genk U23 (Jong Genk) por 2-0 ante el Eupen. El exjugador del Deportivo Cali cumplió con sus tareas en la última línea y se proyectó al ataque para abrir el marcador y encaminar el triunfo de su equipo.

Su actuación fue integral. Más allá del gol, su capacidad para anticipar y su pulcritud en la salida de balón le valieron una destacada calificación de 7.5, según los registros de Flashscore.

Sin embargo, no todo fue celebración para el oriundo de Venezuela. Al minuto 87, Adrián Palacios tuvo que abandonar el terreno de juego con evidentes problemas físicos.

El cuerpo médico del club se mantiene a la espera de los resultados de las pruebas para determinar el alcance de la lesión, con la esperanza de que se trate únicamente de una sobrecarga y no de una recaída que frene su progresión.

En el radar de la absoluta

El crecimiento de Adrián Palacios no ha pasado desapercibido para la Vinotinto Absoluta. Cabe recordar que, fue convocado en la pasada doble fecha FIFA, y aunque no llegó a debutar, su presencia en el grupo élite del país ya es una realidad.

Además, con el primer equipo del Genk ya ha tenido rodaje internacional, disputando hasta 16 partidos, entre ellos, dos partidos en la fase de liga de la Europa League, donde el conjunto belga logró asegurar su pase a la ronda de play-offs.

Desde su llegada al fútbol belga, ha demostrado que tiene la madurez necesaria para pelear un puesto en la plantilla profesional. Si logra encontrar la regularidad, se perfila como uno de los centrales venezolanos con mayor proyección en el exterior para el ciclo mundialista de 2030.