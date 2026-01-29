¿Qué venezolanos dirán presente en la próxima ronda de la Europa League?

Suscríbete a nuestros canales

La fase de liga de la UEFA Europa League 2025-26 ha llegado a su fin, definiendo el destino de los futbolistas venezolanos que sueñan con la gloria continental.

Tras ocho jornadas de alta intensidad, el balance fue mixto. Mientras unos celebran el pase directo a la fase de eliminación, otros se despiden de la competición.

Clasificados

Alejandro Gomes (Lyon) - Cupo directo

El joven delantero Alejandro Gomes y el Olympique de Lyon cerraron una fase de liga casi perfecta. El conjunto francés se consolidó en el Top-8 de la tabla general, lo que les otorga el billete directo a los octavos de final.

Adrián Palacios (Genk) - Play-offs

El defensor Adrián Palacios sigue en carrera, aunque el camino del KRC Genk será un poco más largo. El equipo belga terminó en la zona media de la tabla (puestos 9 al 24), lo que los obliga a disputar una eliminatoria de ida y vuelta en febrero para buscar su lugar en octavos.

Eliminados

Lamentablemente, dos de los representantes venezolanos terminaron su aventura europea en esta temporada:

Kervin Andrade (Maccabi Tel-Aviv)

El "Tuti" tuvo una participación histórica al debutar y sumar rodaje internacional, pero su equipo no logró levantar cabeza. El Maccabi finalizó en la parte baja de la tabla (puesto 36).

Sergio Córdova (Young Boys)

El delantero y el conjunto suizo tampoco pudieron dar la sorpresa. A pesar de algunos destellos, el Young Boys no alcanzó los puntos necesarios para meterse en los puestos de play-offs, cerrando una campaña continental decepcionante para el club de Berna.