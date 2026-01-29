Kevin Kelsy regresa a la acción con este golazo ante un campeón del mundo

Suscríbete a nuestros canales

La pretemporada de la Major League Soccer (MLS) sigue calentando motores, y para los seguidores venezolanos, el foco de atención está puesto en uno de sus jóvenes talentos, Kevin Kelsy.

El delantero del Portland Timbers reafirmó su gran estado de forma en el reciente empate 2-2 frente a LAFC, demostrando que su techo aún está lejos de alcanzarse.

En un duelo con sabor a eliminatoria de playoffs, el criollo no solo anotó, sino que lo hizo ante una leyenda del fútbol mundial.

Golazo ante un campeón del mundo

El momento cumbre del encuentro llegó cuando Kevin Kelsy, evidenciando su imponente físico y gran lectura de juego aéreo, conectó un testarazo ajustado que dejó sin opciones al guardameta francés Hugo Lloris.

Anotarle a un portero de la jerarquía del francés, campeón del mundo en 2018, no es poca cosa; es un mensaje claro de que el venezolano tiene la contundencia necesaria para enfrentar a los mejores del continente.

Es importante, que siga mostrando este nivel goleador en el inicio de la campaña y así, demostrar que puede regresar al "Viejo Continente" (jugó varias temporadas en el Shakhtar Donetsk de Ucrania).

Un 2025 positivo y proyección 2026

Ahora bien, Kevin Kelsy viene de firmar una temporada 2025 sobresaliente donde registró nueve goles y dos asistencias, números que lo posicionaron entre las promesas más rentables de la liga estadounidense.

Además, su madurez ha sido puesta a prueba a nivel internacional. Tras disputar tres amistosos con la Vinotinto Absoluta, el roce competitivo ha pulido su juego, permitiéndole regresar a su club con una jerarquía distinta.

El objetivo para esta temporada será superar la barrera de los 10 goles y afianzarse en el esquema titular de Oswaldo Vizcarrondo para el nuevo proyecto de la selección.