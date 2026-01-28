Esta es la cifra que rechazaron en Francia por el vinotinto Cristian Cásseres

Suscríbete a nuestros canales

El criollo Cristian Cásseres ha sido noticia en Francia en los días más recientes desde que una serie de informaciones lo situaban lejos del Toulouse, mientras al club llegaban algunas ofertas por el venezolano.

Sin embargo, su destino inmediato cambió drásticamente con la postura de la institución francesa, que se habría plantado evitando la salida del estelar de la Vinotinto.

El mismo diario L'Equipe, portal francés, fue desde donde informó que el jugador tendría un porcentaje alto de permanecer en el club hasta verano.

Ahora bien, las nuevas noticias que siguen surgiendo sobre el tema, dan cuenta el esfuerzo que se hizo desde la entidad por no desprenderse del volante venezolano.

La oferta que rechazó Toulouse por Cristian Cásseres

Las ofertas sobre el criollo inicialmente tenían a dos equipos en el foco, uno proveniente de LaLiga de España y el otro de la Serie A, que no eran destinos esquivos para el volante.

Sin embargo, las primeras informaciones dieron cuenta que el equipo francés rechazó la oferta española, de 8 millones de euros del Sevilla FC, mientras que desde Italia tampoco cuajó la opción del Genoa.

El periodista César Luis Merlo apuntó la otra otra cifra que fue denegada en Toulouse, pese a que era un número que inicialmente estaba dentro de las pretensiones del club galo.

"En las últimas horas, Genoa elevó su oferta a €12M más €2M en objetivos, pero los franceses no quieren desprenderse de él", escribió Merlo, dejando clara la postura de los franceses por Cristian Cásseres.