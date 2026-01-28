Fútbol Español

LaLiga ofrece recompensas para terminar con la piratería en el fútbol

La máxima competición de España sigue buscando fórmulas para acabar con la piratería

Por

Meridiano

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 10:25 am
Suscríbete a nuestros canales

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dado un nuevo paso en su incansable batalla contra la piratería.

NOTAS RELACIONADAS

Bajo el lema de proteger la propiedad intelectual, la competición ha lanzado un llamamiento directo a los ciudadanos, ofreciendo una recompensa económica a quienes ayuden a identificar establecimientos que emitan partidos de forma fraudulenta.

¿En qué consiste la iniciativa?

LaLiga busca convertir a los aficionados en "inspectores" voluntarios. Cualquier persona que detecte un local de hostelería (hoteles, restaurantes o cafeterías) emitiendo fútbol sin la licencia correspondiente, puede reportarlo a través de los canales oficiales.

Se ofrece una recompensa de 50 euros por cada denuncia que resulte en una verificación positiva de fraude. La organización asegura máxima confidencialidad para los informantes, buscando eliminar el temor a posibles represalias o conflictos vecinales.

Los motivos detrás de la recompensa

Para LaLiga, la piratería no es un "delito sin víctimas". La organización sostiene que esta práctica genera pérdidas millonarias que afectan directamente a la calidad de la competición, a los clubes y, en última instancia, al espectáculo que reciben los fans.

Miles de empresarios pagan tarifas especiales (mucho más elevadas que las residenciales) para emitir el fútbol legalmente. El torneo argumenta que permitir la piratería es una forma de competencia desleal contra quienes sí cumplen con la ley.

Además, los derechos de televisión son la principal fuente de ingresos para la mayoría de los equipos de Primera y Segunda División.

Esta medida no llega sola. Se suma a la presión legal que LaLiga ha ejercido recientemente para que las operadoras de Google, Apple y Meta bloqueen aplicaciones de streaming ilegal, así como a las sentencias judiciales que permiten identificar a usuarios que consumen contenido pirata.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo LVBP Novak Djokovic Tenis
Miércoles 28 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol