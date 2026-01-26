Sergio Ramos a las puertas de convertirse en presidente de Sevilla

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Ramos está a un paso de convertirse en el nuevo propietario del Sevilla FC. El futbolista sevillano habría alcanzado un principio de acuerdo con el grupo de accionistas de referencia del club andaluz, tras presentar una oferta inicial de 450 millones de euros, de acuerdo con diario Marca.

Este avance marca el inicio de un proceso de exclusividad en el que se realizará una auditoría financiera (due diligence) para revisar el estado de las cuentas del club. Una vez finalizada esta revisión, ambas partes buscarán cerrar el acuerdo de manera definitiva, lo que podría cambiar la estructura del Sevilla FC a nivel de propiedad.

La oferta de Ramos se ha materializado a través de su holding futbolístico, Five Eleven Capital, una empresa que agrupa varios activos deportivos a nivel internacional. Junto con su socio Martin Ink, el antiguo defensor del Real Madrid ha presentado una propuesta que va más allá de una simple compra, ya que Five Eleven Capital está conectada por una red de clubes y activos deportivos que operan bajo una misma estructura financiera, tecnológica y de gestión. Sin embargo, cada entidad en esta red tiene autonomía en su operación, lo que le permite al excentral y su socio manejar los clubes de manera flexible y eficiente.

Sergio Ramos cerca del Sevilla

Este movimiento de Sergio Ramos, quien ha sido una figura clave en el fútbol mundial, no solo marca un hito en su carrera, sino que también representa una apuesta fuerte por el futuro del Sevilla FC. La entrada de un grupo con la experiencia y visión internacional de Five Eleven Capital podría ser un factor decisivo para el crecimiento del club en los próximos años, tanto en el ámbito deportivo como económico.

El zaguero, quien en su trayectoria profesional lo ganó absolutamente todo desde UEFA Champions League hasta Mundial con España, vistió el uniforme del Sevilla en dos etapas como jugador. Su interés de convertirse en propietario del club se dio a conocer a principio de año en una reunión entre el futbolista; Pérez Solano, abogado del Sevilla FC, y accionistas del club, en aquel entonces.