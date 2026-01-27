Champions League: ¿Cuándo es el sorteo y formato de la ronda de playoff?

Suscríbete a nuestros canales

Este 28 de enero la Champions League protagonizó una mega jornada, la octava y última de la fase de liga, que tendrá la mayor parte de los focos futboleros para conocer los clubes que finalizarán dentro de los primeros ocho de la tabla.

Esa ubicación es clave para muchos equipos porque garantiza no tener que jugar la ronda de playoffs o dieciseisavos y deposita a los integrantes directamente en los octavos de final.

Sin embargo, todos los que finalicen desde la casilla 9º hasta la 24º tendrán que jugar esa instancia a doble partido, una que ya tiene claros sus parámetros de disputa.

Además, esa ronda contará con un sorteo previsto para el 30 de enero, con lugar en la Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, en la que sin duda alguna estarán clubes de renombre.

¿Cómo será el sorteo de esa ronda de Playoffs en Champions League?

En el portal de la Liga de Campeones están fijados los criterios del sorteo, que parte con un emparejamientos en función de "su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie".

Por ejemplo, los cabeza de serie se ubicarían de la siguiente manera entre los que estén desde la posición 9º hasta la 16º (9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16), mientras las otras cuatro parejas no cabezas de serie serán de la 17º hasta la 24º (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Cumplido ese paso: "cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18".

Finalmente, hay que apuntar que luego de disputada esa instancia en Champions League se realizará el respectivo sorteo de los octavos de final, ronda donde ya estarán esperando los primeros ocho de la tabla de fase de liga.