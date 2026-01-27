¿Cómo marcha la lucha por la Bota de Oro 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por ser el máximo artillero de Europa está viviendo uno de sus capítulos más emocionantes de la última década. Superada la mitad de la temporada 2025-2026, tres nombres monopolizan la conversación.

A día de hoy, Harry Kane y Kylian Mbappé mantienen un pulso milimétrico en la cima, con un Erling Haaland que, tras un ligero bache, acecha a tan solo un paso de distancia.

Otros nombres como Igor Thiago (Brentford), Darko Lemajic (FK RFS), Vangelis Pavlidis (Benfica) o Vedat Muriqi (Mallorca) también están en la pelea, pero muy alejados del tridente mencionado.

Los tres jinetes del gol

El sistema de puntuación de la Bota de Oro otorga 2 puntos por cada gol anotado en las cinco grandes ligas (Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A y Ligue 1). Así está la tabla de los favoritos:

Jugador Club Goles Partidos Puntos Harry Kane Bayern Múnich 21 19 42 Kylian Mbappé Real Madrid 21 20 42 Erling Haaland Manchester City 20 23 40

1. Harry Kane

El inglés está viviendo una segunda juventud en Alemania. Kane promedia más de un gol por encuentro en la Bundesliga, consolidándose como el líder del Bayern de un Kompany que le ha dado total libertad en el área.

2. Kylian Mbappé

Tras ser el ganador de la edición 2024/25, el francés busca el bicampeonato. Su reciente doblete ante el Villarreal lo catapultó al coliderato, demostrando que sin importar el esquema, su olfato goleador se mantiene intacto.

3. Erling Haaland

El "Androide" ha tenido una temporada más humana en cuanto a regularidad, pero sus cifras siguen siendo de otro planeta. Sin embargo, nadie duda de que una racha de las suyas podría devolverlo al primer puesto en un abrir y cerrar de ojos.