Jefferson Savarino da sus primeras palabras como jugador del Fluminense

El Fluminense ha presentado oficialmente a uno de sus refuerzos más esperados para la temporada, Jefferson Savarino.

El internacional venezolano, que llega procedente del Botafogo, ofreció su primera rueda de prensa como jugador del "Flu", dejando claro que su llegada al conjunto tricolor no solo responde a un ambicioso proyecto deportivo, sino también a un bienestar personal y familiar.

¿Por qué cambió de equipo?

Para Jefferson Savarino, la decisión de cruzar de bando en Río de Janeiro tuvo un componente emocional determinante. El atacante subrayó que la oferta del Fluminense le otorgó una paz mental que buscaba para su entorno cercano.

"Lo que más me motivó fue la estabilidad de mi familia, que fue fundamental. El proyecto que presentó el Fluminense es muy importante para mí y mi carrera. La tranquilidad que este traspaso nos trajo a mí y a mi familia fue fundamental", confesó el jugador ante los medios.

Afirma su compromiso

A pesar de su cartel de estrella y su recorrido en el Brasileirão, Jefferson Savarino mostró una actitud humilde respecto a su rol en el esquema del equipo. El venezolano sabe que llega a una plantilla competitiva y no da nada por sentado.

"No sé si seré titular, pero estaré listo. Ya sea titular o suplente, estaré preparado para ayudar al Fluminense. Lo más importante para mí es mantenerme concentrado, mirar hacia adelante, hacia lo que tengo que hacer aquí", aseguró.

Tras sus pasos exitosos por Atlético Mineiro y recientemente por Botafogo, el zuliano confía en que su etapa en el "Flu" siga la misma línea ganadora.

"Agradezco al Fluminense el esfuerzo que hicieron para traerme aquí. Lo más importante para mí es mantenerme concentrado, mirar hacia adelante, hacia lo que tengo que hacer aquí. En los dos clubes en los que jugué, tuve mucho éxito. Espero que el Fluminense no sea la excepción”, concluyó el Vinotinto.