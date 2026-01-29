¡Con ojos en Inglaterra! Joven Vinotinto vuelve a entrenar con este club europeo

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano tiene un nuevo nombre que seguir de cerca en el "Viejo Continente" y no es otro que Luis Fernando Carrero.

El joven mediocampista de 18 años, formado en las filas del Deportivo Táchira, se encuentra en el epicentro de un ambicioso plan de desarrollo diseñado por el grupo empresarial de Acun Ilıcalı, dueño tanto del Hull City (Inglaterra) como del NK Maribor (Eslovenia).

Tras un inicio de temporada electrizante en los Balcanes, este mes de enero de 2026 marca un punto de inflexión en su carrera, con un pie en Eslovenia y la mirada puesta en la Championship.

Gran impacto en Europa

La apuesta por enviarlo a la Prva Liga ha dado frutos inmediatos. Carrero se ha adaptado al ritmo europeo y ha dominado en la categoría Sub-19 del Maribor, donde sus números hablan por sí solos: cuatro goles y cuatro asistencias en la primera mitad del torneo.

Además, ya ha disputado dos partidos con la plantilla profesional, demostrando que la liga eslovena le está sirviendo como el trampolín perfecto para ganar físico y roce competitivo.

La conexión con el Hull City

El mediocampista aprovechó el parón invernal y la pretemporada del Maribor en Turquía para realizar un movimiento estratégico. En lugar de regresar directamente a Eslovenia, Luis Carrero se desvió a Inglaterra para cumplir una pasantía de 15 días entrenando con el Hull City.

Esta no es la primera vez que el "Tigre" lo pone a prueba; a mediados de 2025 ya estuvo bajo la lupa del cuerpo técnico. Sin embargo, su regreso a los campos de entrenamiento del Hull este enero de 2026 es una señal clara de que la directiva británica planea su incorporación definitiva a corto plazo.

Tres caminos para junio de 2026

Luis Carrero se encuentra actualmente cedido por el Deportivo Táchira hasta el final de la temporada 25/26. Al terminar este periodo, se abrirá un abanico de tres posibilidades que definirán el próximo paso de la "joya" tachirense: