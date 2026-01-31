El Real Madrid no termina de recuperar a sus baluartes en defensa

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid sigue sufriendo para armar un rompecabezas en su línea defensiva. A pesar de las esperanzas que generó ver a figuras clave sobre el césped de Valdebebas, Álvaro Arbeloa ha decidido no arriesgar.

El técnico ha dejado fuera de la convocatoria a piezas fundamentales que, aunque ya entrenan con el grupo, no cuentan aún con el ritmo competitivo necesario para la exigencia de la Liga.

Regresos postergados

La gran sorpresa de la jornada fue la ausencia definitiva de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Los tres defensores participaron en la última sesión preparatoria, pero el "Espartano" ha preferido aplicar una política de riesgo cero.

Rüdiger y Mendy: Siguen sin el alta competitiva total tras sus respectivas molestias.

Alexander-Arnold: El inglés, aunque recuperado, deberá esperar para volver a ser el dueño del carril derecho.

Éder Militao: Continúa en su proceso de recuperación de larga duración, siendo la baja más sensible a nivel estructural.

Una zaga de circunstancias

Con este panorama, Arbeloa se ve obligado a tirar de la "unidad B" y de la cantera para blindar la portería de Courtois. La lista de defensores disponibles para enfrentar al Rayo Vallecano se reduce a apenas seis nombres:

Posición Jugadores disponibles Laterales Dani Carvajal, Fran García, Álvaro Carreras Centrales David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen

Dicha situación pone los focos sobre Raúl Asencio y Dean Huijsen, quienes deberán dar un paso al frente ante la falta de los titulares habituales. Dani Carvajal, como capitán, y David Alaba, serán los encargados de guiar a una línea defensiva que hoy, más que nunca, está bajo la lupa.