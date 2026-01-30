El Real Madrid admite errores en su planificación deportiva

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid atraviesa un momento de reflexión profunda que marca un antes y un después en su gestión reciente.

Según informaciones adelantadas por medios en España, como El Larguero de la Cadena SER, el club blanco habría reconocido que la planificación de la plantilla para esta temporada no ha cumplido con las expectativas.

Esta admisión de errores supone un giro inédito en la narrativa de la entidad, que hasta ahora defendía con firmeza su modelo de transición generacional.

El vacío de Kroos y Modrić

El núcleo del problema reside en la medular. Por primera vez, desde la zona noble del Bernabéu se acepta que el ambicioso "plan de reconstrucción" diseñado hace años ha mostrado grietas importantes.

El fracaso, según estas fuentes, radica en la incapacidad de sustituir el peso futbolístico y jerárquico de Toni Kroos y Luka Modrić.

A pesar de que la retirada del alemán y la salida del croata eran escenarios previstos, el club no ha logrado dar con la tecla para que el equipo mantenga la misma fluidez y control del juego que caracterizó la última década de éxitos.

De las promesas a la realidad

La cúpula madridista esperaba que este fuera el año del paso al frente definitivo de varios nombres propios. Sin embargo, la decepción es evidente respecto al rendimiento de tres jugadores clave.

Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga: Se confiaba en que los franceses tomaran el testigo del mando total en el mediocampo, pero la irregularidad y las dudas tácticas han frenado su progresión.

Arda Güler: El joven talento turco, en quien se tenían puestas esperanzas de creatividad inmediata, no ha logrado impactar de la forma que el club proyectó al momento de su fichaje.

¿Giro en la política de fichajes?

Este reconocimiento de "fracaso" en el relevo generacional podría forzar al Real Madrid a acudir al mercado con una mentalidad distinta.

El club ya no solo buscaría potencial a largo plazo, sino perfiles con experiencia contrastada capaces de gestionar el ritmo de los partidos, algo que el equipo ha extrañado con urgencia en los últimos meses.

La hoja de ruta que parecía infalible ha sido puesta en duda por la propia realidad del campo, y la "Casa Blanca" ya trabaja para corregir el rumbo de cara a la próxima ventana de transferencias.