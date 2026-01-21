Toni Kroos se pronuncia por los pitos en el Estadio Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Santiago Bernabéu no perdona, y nadie lo sabe mejor que Toni Kroos. El ex mediocampista alemán salió al paso para analizar la pitada hacia los jugadores del Real Madrid en el último compromiso liguero.

Tras los pitos escuchados en el feudo blanco, Kroos ha restado dramatismo al asunto, calificando los abucheos no como un insulto, sino como un "certificado de grandeza" para quien los recibe.

La exigencia del Bernabéu

Para el "8" eterno del madridismo, ser pitado en Chamartín es una señal de que el jugador ha alcanzado un estatus de importancia tal, que la afición no está dispuesta a aceptarle menos que la excelencia.

“Un jugador que no ha sido abucheado en el Bernabéu no es un gran jugador”, sentenció el alemán.

Con estas palabras, intenta quitar hierro a la presión que sienten los actuales integrantes de la plantilla, recordando que incluso las leyendas más grandes del club, desde Zinedine Zidane hasta Cristiano Ronaldo, pasaron por el "juicio" sonoro de la grada.

El recuerdo del Ajax

Toni Kroos no habló desde la barrera, sino desde la experiencia personal. El alemán recordó uno de los momentos más oscuros de la historia reciente del club: la eliminación en octavos de final de la Champions League en 2019.

“Después de la derrota por 4-1 ante el Ajax también sentí algunos abucheos dirigidos hacia mí”, confesó.

Aquella noche, el Real Madrid vio caer su imperio de tres Champions consecutivas y Kroos, como eje del equipo, fue uno de los señalados. Sin embargo, su capacidad para procesar esa crítica y convertirla en combustible le permitió jugar cinco temporadas más al más alto nivel.