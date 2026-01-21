Mbappé iguala a la leyenda Ronaldo Nazario en este apartado

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol tiene una nueva coincidencia con la historia, y esta vez el protagonista es el heredero de la corona en Madrid. Con su último tanto, Kylian Mbappé ha alcanzado la estratosférica cifra de 414 goles oficiales en su carrera profesional, igualando el registro vitalicio de uno de sus grandes ídolos y predecesor en el Santiago Bernabéu: Ronaldo Nazário.

Lo que para el mundo es un dato estadístico, para el deporte rey es un cambio de guardia. El francés ha necesitado menos tiempo y una regularidad asombrosa para sentarse en la misma mesa que el "Fenómeno".

El espejo de dos épocas

Igualar a Ronaldo Nazário no es solo cuestión de cantidad, sino de impacto. Mientras que el brasileño construyó su mito entre el PSV, Barcelona, Inter y Real Madrid con una potencia y un regate nunca antes vistos, Mbappé ha edificado su cifra mediante una precocidad que desafía toda lógica.

Kylian Mbappé (414 goles): Logrados a los 27 años, distribuidos entre el AS Mónaco, el Paris Saint-Germain, la Selección de Francia y su actual etapa en el Real Madrid

Logrados a los 27 años, distribuidos entre el AS Mónaco, el Paris Saint-Germain, la Selección de Francia y su actual etapa en el Real Madrid Ronaldo Nazário (414 goles): Un registro que incluye sus pasos por Brasil, Europa y la Canarinha, marcado por las lesiones que, para muchos, impidieron que la cifra fuera el doble.

Radiografía de un goleador histórico

La consistencia de Mbappé lo sitúa en una trayectoria que apunta directamente a los récords de los dos máximos anotadores de la historia, Messi y Cristiano Ronaldo. Su capacidad para anotar en todos los escenarios posibles queda reflejada en su historial:

Ligue 1: Donde se convirtió en el máximo anotador histórico del PSG

Donde se convirtió en el máximo anotador histórico del PSG Champions League: Superando ya la barrera de los 60 goles.

Superando ya la barrera de los 60 goles. Copas del Mundo: Con 12 goles en solo dos ediciones, incluyendo un hat-trick en una final.

¿Qué sigue para Kylian?

Con el récord de Ronaldo Nazário ya en el retrovisor, el próximo gran objetivo del francés es seguir escalando en la lista de máximos artilleros del Real Madrid y la selección nacional. Al ritmo actual (promediando más de 40 goles por temporada en los últimos años), Mbappé se encamina a superar la barrera de los 500 goles antes de cumplir los 30, una hazaña reservada solo para los elegidos del Olimpo del fútbol.