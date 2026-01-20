Champions League: Bellingham celebra su tanto en la goleada del Madrid con dedicatoria especial a los "haters"

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid no quiere dejar ir su torneo favorito y uno de los dos en los que todavía tienen esperanzas de conseguir algún trofeo esta temporada. Es por esa razón, que le dieron un recital al Mónaco con Jude Bellingham como uno de los protagonistas, gracias a un golazo y una celebración un poco polémica.

Durante las últimas semanas, el mediocampista estuvo involucrado entre las múltiples críticas que recibieron varios futbolistas "Merengues", siendo acusado de "alcohólico", luego de ser visto en una discoteca de la ciudad.

Así celebra Jude Bellingham su diana ante el Mónaco:

Es por esa razón que, al igual que todo el club blanco, Jude estuvo bastante enchufado en la goleada 6-1 y de hecho, fue quien selló la gran noche en el Bernabéu con el sexto gol.

Bellingham recibió un grandioso pase de Federico Valverde y tras quedar mano a mano con el guardameta,ñ contrario, lo burló, para luego definir sin problemas en el minuto 81. Lo mejor vino después, cuando el británico cayó y luego de levantarse lo primero que hizo fue el simulacro de que estaba tomando unos tragos.

Esto evidentemente, fue una respuesta, para aquellas personas que llegaron a criticarlo dando un fuerte mensaje sobre su compromiso con el conjunto blanco, algo que podría significar el inicio de una buena racha para él (Bellingham).

¿Cómo quedó el Real Madrid tras el triunfo de hoy?

Con este resultado (6-1), los blancos avanzaron momentáneamente al segundo puesto de la clasificación con 15 puntos. No obstante, todavía varios equipos que tienen posibilidades de superarlo verán acción en la jornada de mañana.