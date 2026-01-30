Álvaro Arbeloa se preocupa por la carga de partidos del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Arbeloa se enfrenta a su mayor desafío táctico y físico de la temporada. Tras no lograr el billete directo a los octavos de final de la Champions League al quedar fuera del Top-8, el técnico español no solo lidia con la decepción deportiva, sino con un calendario sin respiro.

Ya lo dijo Kylian Mbappé en su última entrevista. El objetivo era reducir la cantidad de partidos al clasificar de forma directa, pero la humillante derrota ante Benfica cambió los planes.

El adiós a la ‘minipretemporada’

El principal dolor de cabeza para el estratega del Real Madrid es el tiempo. Si entraban en la parte alta de la tabla en la fase de liga, le habría otorgado cinco semanas libres de competición europea, un espacio que el técnico tenía marcado en rojo.

Su intención era realizar una ‘minipretemporada’ física, centrarse exclusivamente en la lucha por LaLiga y recuperar efectivos sin las prisas de la doble competición semanal.

Al tener que disputar la ronda de play-offs, ese margen de maniobra desaparece, obligando a la plantilla a mantener un ritmo de partidos que, hasta ahora, ha pasado una factura carísima en la enfermería.

Evitar el colapso médico

Con una plantilla mermada por las constantes lesiones, el plan de Álvaro Arbeloa ahora se centra en la microgestión de cargas. El cuerpo técnico sabe que no pueden permitirse más recaídas si quieren llegar vivos al tramo decisivo del año.

Ante esta situación se espera que hagan rotaciones masivas en partidos de menor intesidad; tengan un control exhaustivo de datos GPS y descanso activo; y lleven a cabo sesiones de recuperación en lugar de carga en campo.

Más allá de lo físico, Arbeloa debe gestionar la moral de un grupo que se siente castigado por el formato. El técnico ha dejado claro que, aunque la decepción está presente, la capacidad de aguantar el ritmo será lo que defina el éxito o el fracaso de la temporada.