Courtois sentencia a jugadores del Real Madrid tras perder contra Benfica

Real Madrid necesitaba ganar de visitante para asegurar su lugar directo en las instancias finales en la presente temporada de la UEFA Champions League. Sin embargo, todo fue al revés para el combinado de Álvaro Arbeloa, quienes sufrieron un complicado revés ante Benfica (4x2) para enviarlos a la zona de Playoffs por segunda edición consecutiva.

Después de que se consumieran los minutos, Thibaut Courtois se convirtió en protagonista en las últimas horas tras difundirse una imagen en la que se le ve visiblemente molesto con sus compañeros del Real Madrid. El guardameta belga mostró su enfado luego de que varios jugadores se marcharan directamente a los vestuarios sin saludar ni pedir disculpas a los aficionados que se habían desplazado para apoyar al equipo, una actitud que generó un fuerte malestar en el entorno madridista.

La reacción de guardameta fue interpretada por muchos como un gesto de liderazgo y compromiso con la afición, mientras que el madridismo expresó su indignación en redes sociales por la falta de sensibilidad del resto del plantel. Para una hinchada acostumbrada a la entrega y al respeto hacia quienes acompañan al equipo en cada estadio, la escena reavivó el debate sobre la responsabilidad de los jugadores en los momentos difíciles.

Courtois se queja de reacción de jugadores del Real Madrid

Pese a que permitió cuatro goles en el partido, el belga fue uno de las figuras por los merengues, evitando una goleada histórico en la máximo competición de clubes europeos. Con esta muestra de exigencia a sus compañeros, el portero experimentado dejó en evidencia que es uno de los líderes del conjunto blanco junto a Kylian Mbappé.

Así como en la pasada temporada, Courtois y los merengues deberán pasar por la zona de Playoffs para definir su participación en los octavos de final. Antes de eso, deberán enfrentar en que salga en el sorteo entre Bodo/Glimt de Noruega o el Benfica de Portugal, éste último el que provocó quedarse fuera entre los clasificados directos.