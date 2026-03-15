Oficial: La Finalissima 2026 queda cancelada

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Los esfuerzos por reubicar la sede del partido entre Argentina y España no fueron suficientes y ambos conjuntos no consiguieron llegar a un acuerdo que les permita jugar la Finalissima en las mejores condiciones posibles.

La UEFA y la CONMEBOL contaron con muy poco tiempo para maniobrar tras la noticia que indicaba que el partido no se podría jugar en Qatar.

Todo indica que de parte de la UEFA la propuesta estaba clara, y era jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu para, según su criterio, facilitar los traslados de todos los jugadores involucrados y a la vez jugar en un escenario de alta relevancia a nivel mundial... Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la representación de Argentina al no considerar que las condiciones fueran justas.

El conflicto de la localía

La delegación argentina, encabezada por la AFA, argumentó que disputar el encuentro en Madrid otorgaba una ventaja deportiva y logística desproporcionada a la selección española.

Al tratarse de un torneo que enfrenta a los campeones de dos continentes, la postura albiceleste defendía la necesidad de un territorio neutral o, en su defecto, una compensación que equilibrara la balanza, algo que no se materializó en las reuniones de los últimos días.

"No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa", explicó la UEFA.

Calendario asfixiante

Más allá de la sede, el factor tiempo terminó por sepultar el evento. Con las ligas europeas en etapas decisivas y los amistosos internacionales en el horizonte, no se halló una ventana de descanso que garantizara la integridad física de los futbolistas.

La negativa de los clubes europeos a ceder a sus figuras fuera de las fechas FIFA oficiales fue el último clavo en el ataúd de esta edición.

Con la cancelación definitiva, tanto España como Argentina buscarán aprovechar esas fechas para programar amistosos de alto nivel de forma independiente. Por ahora, el trofeo que une a las dos potencias del fútbol quedará vacante, a la espera de una mejor organización y un contexto global que permita su realización sin contratiempos.