Aracelis León: "El Clásico Mundial lo vamos a celebrar toda la vida"

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Venezuela sigue de fiesta. El pasado martes 17 de marzo, el deporte de nuestro país vivió uno de los episodios más importantes de su historia, cuando la selección se coronó por primera vez en su historia como campeona del Clásico Mundial de Beisbol, luego de derrotar a Estados Unidos en la Final.

Mucho hubo que trabajar para que nuestro país lograra finalmente alzarse con este torneo, y si una persona lo sabe bien, es Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol (Fevebeisbol), quien fue parte importante de esta hazaña conseguida por nuestra novena criolla.

Luego de meses de intenso trabajo, Aracelis León logró armar un equipo realmente completo, desde la gerencia hasta los jugadores, quienes se unieron para lograr este increíble objetivo. Ahora, como campeona del mundo, la presidenta de Fevebeisbol visitó el Bloque DEARMAS, con su medalla en el cuello, para hablar de la mayor gesta deportiva en la historia de Venezuela.

Un hito histórico e inolvidable

"Dios es maravilloso", fue lo primero que dijo la profesora Aracelis León, presidenta de Fevebeisbol, al recordar el momento de la coronación. "Dios nos regaló a todos los venezolanos este campeonato mundial, que creo que lo vamos a celebrar no nada más hasta cuando venga el próximo Clásico Mundial, sino toda la vida", añadió.

León aseguró que, a pesar de los obstáculos que aparecieron en el camino, nunca perdieron el enfoque ni la fe de que Venezuela estaba para grandes cosas en este torneo. "Sé que los últimos meses fueron de mucha tensión por el tema del seguro. Eso generó el pensamiento de que íbamos a ir nuevamente a un Clásico Mundial y no íbamos a ganar. En lo interno nosotros no lo sentíamos así. En lo interno ellos se fueron fortaleciendo cada vez más", señaló.

Además, Aracelis León resaltó que este campeonato significará una enorme cantidad de cosas positivas para el beisbol nacional. "Ahora lo que va a suceder es que Venezuela va a recoger una cosecha de muchos años. Yo tengo nueve años en la presidencia y son nueve años de organización que hemos tenido. Por supuesto que la vara se subió. Estamos conscientes de eso y no queremos este título nada más. Queremos seguir trabajando para que vengan muchos títulos más", comentó.

El trabajo de Omar López

A pesar de que se sembraron muchas dudas sobre su trabajo, Omar López se mantuvo firme y sorteó todos los problemas que tuvo en el camino para finalmente convertirse en el primer manager en llevar a Venezuela a ser campeón del Clásico Mundial, por lo que su labor no pasó despercibida para Aracelis León.

"Yo le doy el crédito a Omar López. En este momento se lleva todo el crédito con su lucha que tuvo también peleando jugadores con el seguro, con MLB y llamando a los jugadores para hacerles sentir ese sentido de pertenencia, que el país los necesitaba y que aquí teníamos que venir a jugar pelota. Esa resiliencia que tuvo fue clave", explicó León.

La máxima autoridad de Fevebeisbol recalcó que, si bien este fue el último Clásico de Omar López, va a seguir siendo importante para el beisbol nacional. "Mira, Omar López y todo el staff gerencial van a sembrar béisbol. Es un hecho. Eso lo venimos hablando desde el Clásico pasado, desde la Premier 12. Ellos están comprometidos con venir al país y educar. Eso es algo que yo siempre les he dicho a ellos. Nuestro país necesita mucha educación en béisbol", resaltó Aracelis León, quien quiere contar con Omar López para Los Ángeles 2028 "si los permisos lo permiten".