Champions League: Estos son los dos posibles rivales del Real Madrid en dieciseisavos

El Real Madrid no tuvo su mejor presentación en la octava jornada de la fase de liga en Champions League, tras caer (4-2) en el Estadio Da Luz ante un Benfica inspirado.

Este revés trajo consigo no solo una mala noche, sino que evitó que los merengues pudieran quedar dentro de los primeros ocho clubes de la tabla de posiciones, casillas que dan acceso directo a los octavos de final.

Ahora, el cuadro de Álvaro Arbeloa deberá pelearse su destino en la ronda de los playoffs, que revelará los duelos el venidero 30 de enero cuando se ejecute el sorteo.

¿Cuáles son los posibles rivales del Real Madrid en playoffs?

El nuevo formato deja a los primeros ocho directamente en octavos y permite que los clubes que finalicen desde la casilla 9º hasta la 24º disputen los dieciseisavos.

Eso sí, el sorteo tiene su particularidad y no deja un margen mayor de enfrentamientos, de hecho cada club en este momento ya tiene una idea del rival que puede encontrarse en el camino.

Para este sorteo, los cabeza de serie se ubicaran de la siguiente manera entre los que estén desde la posición 9º hasta la 16º (9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16), mientras las otras cuatro parejas no cabezas de serie serán de la 17º hasta la 24º (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Cumplido ese paso: "cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase de eliminatorias contra los clubes de cada pareja de no cabezas de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los clubes 11 o 12 contra los clubes 21 o 22, los clubes 13 o 14 contra los clubes 19 o 20, y los clubes 15 o 16 contra los clubes 17 o 18".

Con esto sobre el tapete ya se puede conocer que el rival de Real Madrid saldrá de un Benfica, que ya sabe lo que es ganarle, o el sorpresivo Bodø/Glimt.