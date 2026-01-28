Champions League: Este fue el gol de Trubin que dejó fuera de octavos al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La octava y última jornada de la fase de liga de la Champions League se jugó con toda la expectativa del mundo. La verdad, no defraudó. Solo basta con repasar los minutos finales de cada partido, que iban cambiando la realidad de algunos en la tabla de posiciones.

Por ejemplo, uno de los duelos que se llevó los focos en la jornada fue el que protagonizaron Benfica y Real Madrid, en el que el conjunto portugués derrotó a la oncena merengue, además con suspenso en el final.

El revés madridista estuvo marcado porque sirvió para dejar fuera de octavos -al menos, de forma momentánea- al Madrid, que tendrá que disputar la ronda de dieciseisavos y pelear por un cupo en la siguiente instancia.

Ahora bien, este encuentro ya está dando la vuelta al mundo, porque el tanto que selló este desenlace lo anotó nada más y nada menos que el guardameta de Benfica, Anatoli Trubin, al 90+8 con un testarazo imparable para Thibaut Courtois.

Trubin héroe para Benfica ante el Real Madrid

Y si alguno pensó que ese gol del portero no tenía mayor incidencia, se equivocó. Justamente, la propia tabla de posiciones expresa la importancia de esa aparición estelar, porque gracias a esa diana el Benfica podrá jugarse un boleto a octavos.

Hasta el momento del tanto, los dirigidos por José Mourinho se estaban quedando fuera por diferencial de goles y por eso estallaron en jubilo todos los presentes en el Estadio Da Luz.