Champions League: Bellingham podría perderse los 8vos de final por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, que se disputará este miércoles 28 de enero, será decisiva para definir los clasificados a los octavos de final de manera directa, es decir, los equipos que se colocarán entre el primero y el octavo puesto. Real Madrid buscará asegurarse un lugar entre los mejores ocho frente al Benfica, con Jude Bellingham entre sus figuras.

Además, se determinarán los otros clubes que deberán jugar una ronda previa de dieciseisavos de final, a ida y vuelta, contra los equipos que ocupen de la novena a la vigesimocuarta casilla. Sin embargo, hay un matiz importante para aquellos equipos que luchan por su clasificación en esta última jornada: las tarjetas amarillas acumuladas no se limpian entre la fase de grupos y la siguiente ronda.

Esto implica que los jugadores apercibidos con una tarjeta amarilla deberán tener mucho cuidado, ya que si reciben otra, no podrán disputar los octavos de final si clasifican directamente o los dieciseisavos si se quedan en esa ronda previa. Esto supone un riesgo considerable para algunos futbolistas clave de los grandes equipos, como Jude Bellingham en el Real Madrid, Fermín, Casadó y Gerard Martín en el Barcelona, quienes deberán gestionar con cautela su comportamiento en el campo para evitar perderse partidos cruciales en la siguiente fase del torneo.

Jugadores apercibidos para última jornada de Champions League: