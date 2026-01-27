Ángel Di María habla sobre las promesas argentinas del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Ángel Di María, una de las leyendas vivas más importantes de la Selección Argentina y voz autorizada en el universo madridista, rompió el silencio para bendecir el presente y futuro de dos joyas que comparten ADN albiceleste y presente blanco: Franco Mastantuono y Nico Paz.

En una reciente entrevista, el "Fideo" analizó el impacto inmediato de Mastantuono en el equipo de Álvaro Arbeloa y la explosión de Nico en la Serie A. Sus palabras son una declaración de intenciones sobre quiénes tomarán el testigo de la gloria argentina en Europa.

Mastantuono: "Tiene más calidad que yo"

La declaración más impactante de Di María se centró en la nueva perla del Real Madrid. A pesar de su exitosa carrera, el actual jugador de Rosario Central no tuvo reparos en situar al joven de 18 años un escalón por encima en cuanto a recursos técnicos.

"Lo han comparado conmigo, pero tiene mucho más talento y es mucho mejor regateador. Es un jugador de primer nivel. También lo han criticado y descartado cuando las cosas no le iban bien, igual que a Xabi, pero tiene toda la carrera por delante", afirmó.

Elogia a Nico Paz

Sobre Nico Paz, cuya ficha pertenece actualmente al Como de Cesc Fàbregas pero sobre quien el Madrid mantiene una cláusula de recompra para este verano de 2026, Di María fue categórico sobre su nivel.

“Nico me ha llamado la atención. Tiene un enorme potencial de crecimiento. Lo observo con regularidad y su nivel es muy alto. Está jugando espectacularmente y da señales de que seguirá mejorando y traerá mucha alegría a Argentina”, confesó.

Sin embargo, advirtió que lo mejor para él sería quedarse en Italia, "El problema es que el Real Madrid tiene muchos buenos jugadores, y traerlo aquí solo para tenerlo en el banquillo no es bueno".