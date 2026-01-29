El Real Madrid ya estaría pensando en su próximo entrenador

Suscríbete a nuestros canales

El banquillo del Santiago Bernabéu vuelve a ser un hervidero. Apenas dos semanas después de que Álvaro Arbeloa asumiera las riendas del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el "efecto revulsivo" parece haberse disipado antes de tiempo.

Los últimos resultados, especialmente la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y la dura derrota en Champions ante el Benfica, han acelerado los movimientos en la planta noble de Valdebebas.

El nombre que ha irrumpido con fuerza en las últimas horas es el de Unai Emery. Según ha revelado el periodista Ramón Álvarez de Mon, el Real Madrid ya habría establecido los primeros contactos con el técnico vasco para evaluar su disposición de cara a un proyecto a largo plazo.

La directiva dice basta

La directiva encabezada por Florentino Pérez parece haber llegado a la conclusión de que el interinato de Arbeloa no ofrece las garantías necesarias para competir por los títulos esta temporada. La falta de confianza del vestuario en el planteamiento táctico del "Espartano" ha obligado a mirar hacia la Premier League.

Ahora bien, Emery tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029, pero la información apunta a que el club inglés, consciente del deseo del técnico por dar el salto a un gigante histórico, estaría dispuesto a negociar una compensación económica.

La intención inicial del Real Madrid sería que tome el mando al finalizar la presente temporada. Sin embargo, si la deriva del equipo no mejora en febrero, no se descarta adelantar la operación.

¿Por qué Emery?

El perfil de Unai Emery encaja con lo que busca el Madrid en este momento de crisis. Su currículum en competiciones continentales es incuestionable, algo vital para un equipo que parece haber perdido su "mística" en la presente edición de la Champions.

A diferencia del perfil más motivador de Arbeloa, llegaría con un sistema de trabajo exhaustivo, algo que la directiva considera necesario para meter en cintura a una plantilla señalada por su falta de intensidad.

Por otro lado, el vestuario, según Álvarez de Mon, no ha conectado con las ideas del ex lateral español. La derrota ante el Benfica en Lisboa dejó en evidencia una falta de conexión entre el cuerpo técnico y las estrellas del equipo, lo que ha precipitado la búsqueda de un sustituto de primer nivel.