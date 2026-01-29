Champions League: Kylian Mbappé señala culpables en el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en la actualidad. Un tipo capaz de marcar muchos goles, pero también de ser un líder y criticar cuando es necesario. En esa línea, no se mordió la lengua y señaló a los culpables del bochorno en Lisboa.

Mbappé marcó dos goles en la derrota 4-2 contra el Benfica en Champions League. El Francés se mostró decepcionado por el encuentro y señaló a los culpables sin pelos en la lengua: "No podemos estar un día sí, un día no. No es un equipo campeón el que hace eso. No es normal lo que hemos visto hoy".

Kyky señaló directamente a los jugadores (incluyéndose) por la pésima imagen que mostraron en Portugal. El Madrid dependía de sí mismos para entrar entre los mejores ocho y la derrota los aterrizó en la 9na posición; ahora deberán jugar 16avos de Final para mantenerse en la competición.

Real Madrid y la dolorosa derrota que podría servirle

Real Madrid tuvo una dura derrota 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la liguilla de la Champions League. Una debacle que los sacó de las primeras ocho posiciones de la clasificación y el pase a 8vos de Final. Sin embargo, los cruces no son del todo mal, a pesar de la pésima imagen.

El Madrid tendría que jugar los 16avos de Final contra Bodo Glimt o Benfica (verdugo en la liguilla). Dos rivales que a priori, a partido ida y vuelta (en casa) tienen muchas opciones de avanzar a los 8vos de Final. Luego les tocaría el Manchester City o el Sporting CP.

Eso sí, es importante aclarar que todo esto se va a sortear el próximo viernes 30 de febrero. La suerte del sortero podría emparejarlos hasta 8vos de final con este cruce: Benfica (16avos) y Sporting CP (8vos). En líneas generales, terminar 9no no resultó tan traumático para los españoles.

Calendario del Real Madrid en febrero del 2026