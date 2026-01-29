Champions League

Champions League: Kylian Mbappé señala culpables en el Real Madrid

El delantero francés estalló contra los culpables de la derrota del equipo blanco contra el Benfica por la última jornada de Champions

Por

Jeferson Palacin
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 09:52 am
Kylian Mbappé - Real Madrid - AP Photo/Armando Franca
Kylian Mbappé es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid en la actualidad. Un tipo capaz de marcar muchos goles, pero también de ser un líder y criticar cuando es necesario. En esa línea, no se mordió la lengua y señaló a los culpables del bochorno en Lisboa.

Mbappé marcó dos goles en la derrota 4-2 contra el Benfica en Champions League. El Francés se mostró decepcionado por el encuentro y señaló a los culpables sin pelos en la lengua: "No podemos estar un día sí, un día no. No es un equipo campeón el que hace eso. No es normal lo que hemos visto hoy".

Kyky señaló directamente a los jugadores (incluyéndose) por la pésima imagen que mostraron en Portugal. El Madrid dependía de sí mismos para entrar entre los mejores ocho y la derrota los aterrizó en la 9na posición; ahora deberán jugar 16avos de Final para mantenerse en la competición.

Real Madrid y la dolorosa derrota que podría servirle

Real Madrid tuvo una dura derrota 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la liguilla de la Champions League. Una debacle que los sacó de las primeras ocho posiciones de la clasificación y el pase a 8vos de Final. Sin embargo, los cruces no son del todo mal, a pesar de la pésima imagen.

El Madrid tendría que jugar los 16avos de Final contra Bodo Glimt o Benfica (verdugo en la liguilla). Dos rivales que a priori, a partido ida y vuelta (en casa) tienen muchas opciones de avanzar a los 8vos de Final. Luego les tocaría el Manchester City o el Sporting CP.

Eso sí, es importante aclarar que todo esto se va a sortear el próximo viernes 30 de febrero. La suerte del sortero podría emparejarlos hasta 8vos de final con este cruce: Benfica (16avos) y Sporting CP (8vos). En líneas generales, terminar 9no no resultó tan traumático para los españoles.

Calendario del Real Madrid en febrero del 2026

  • Vs Rayo Vallecano | Local | LaLiga - Jornada 22 | 01-02-26
  • Vs Valencia | Visitante | LaLiga - Jornada 23 | 08-02-26
  • Vs Real Sociedad | Local | LaLiga - Jornada 24 | 14-02-26
  • Vs Bodo Glimt / Benfica | Visitante | Champions League - 16avos de Final - Ida | 17/18-02-26
  • Vs Osasuna | Visitante | LaLiga - Jornada 25 | 22-02-26
  • Vs Bodo Glimt / Benfica | Local | Champions League - 16avos de Final - Vuelta | 24/25-02-26

