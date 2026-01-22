Real Madrid: Kylian Mbappé y la 'cristianización' que sacude al fútbol

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé es de los futbolistas más determinantes en la actualidad. Un killer del área que se está cristianizando con marcas y récords impresionantes en lo que va de temporada con el Real Madrid. El francés va con un registro goleador que llenaría de orgullo a Cristiano Ronaldo.

Mbappé suma 11 goles en la fase inicial de la Champions League, igualando la marca de Cristiano Ronaldo en la temporada 15-16. Esta eficacia goleadora reafirma su rol como el nuevo heredero del luso. Además, registra una media de 1,18 goles por encuentro, logrando los 32 tantos en la campaña.

Kylian igualó la marca de goles en un año calendario de Cristiano con el Real Madrid. Por otra parte, es el primer jugador desde el portugués en superar los 10 goles en la fase previa de Champions. Messi y Lewandowski lo lograron, pero no anotaron más en esas ediciones.

¿Cuál es el techo de Kylian Mbappé en el Real Madrid?

Kylian Mbappé ha demostrado ser el mejor jugador del mundo en la actualidad. Su capacidad goleadora, de asociación táctica y liderazgo lo llevan a ser la pieza fundamental del proyecto del Real Madrid. Sus goles están siendo lo único que ha mantenido al club en la pelea por los títulos.

Su techo es difícil de determinarlo, pero lo que podemos observar es una madurez letal. Es cada vez más líder en un grupo de grandes estrellas, con mucho ego y donde o reman juntos o se cae la temporada 2025-26. En ese contexto, pueden dominar una década en el fútbol moderno.

La próxima gran marca de Mbappé sería superar la barrera de los 50 goles en una temporada. Con una plantilla joven y talentosa que busca al francés constantemente, tiene muchas opciones de superar esa marca y alcanzar los 450 goles de Cristiano Ronaldo en el Madrid.

