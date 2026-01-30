Champions League: El Real Madrid enfrentará otra vez al Benfica de Mourinho

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League promete mucha más emoción que la vivida en la última jornada de la fase de liga. El sorteo de repechaje dejó como el cruce con más morbo el choque entre el Real Madrid y el Benfica.

Justamente el equipo de Mourinho fue el verdugo de un Real Madrid que llegó a la última jornada con un pie entre los mejores ocho del torneo, pero su caida y el resto de resultados provocaron que terminara fuera de los puestos de clasificación directa.

La ida se disputará el 17 ó 18 de febrero y la vuelta el 24 ó 25. Los de Arbeloa jugarán la vuelta en casa, esta ventaja es a causa de haber terminado por encima de su rival en la tabla de posiciones.

En la previa, los posibles rivales del Real Madrid eran el Benfica y el soprendete Bodo Glimt, pero la suerte quiso que Mourinho visitara nuevamente el Santiago Bernabeu, justo en un momento de mucha inestabilidad en el banquillo, pues en los últimos ocho meses han pasado por allí hasta tres nombres (Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa).